Estrenos (21 de octubre). 46 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video HBO Max, Disney+, Movistar Plus, Filmin, Apple TV y SkyShowtime

Lo comentaba el otro día con mi madre, que se sorprendía de que ya estábamos en los últimos meses del año y es que el tiempo pasa volando y sin darnos cuenta. Y, si de paso lo pasamos viendo cosas que nos apasionan, mejor. Así que, como cada miércoles es el momento de ponernos con los estrenos.

Unas 46 series, películas y documentales que llegan desde hoy a Netflix, Prime Video, HBO Max, Filmin, Movistar Plus, SkyShowtime, Apple TV y Disney+.

Grande de España

Creada por Álvaro Fernández-Armero y Juan Cavestany | Reparto: Antonio de la Torre y Alexandra Jiménez

Comedia "noble" protagonizada por un marqués arruinado que sueña con ser Grande de España. Ante su terrible situación económica decide vender su palacete madrileño, con una empresaria millonaria como principal interesada. Sin embargo, no todo es lo que parece.

Estreno el viernes en Netflix (6 episodios)

Yaga

Creada por Kat Sandler | Reparto: Carrie-Anne Moss, Noah Reid, Clark Backo, etc.

Reinterpretación de la leyenda de Baba Yaga, la serie sigue a Rapp, investigador que llega a un pueblo para investigar al heredero de una gran empresa pesquera. En lo que se junta con un detective local, ambos se verán ante un laberinto de sospechosos y peligrosas verdades.

Estreno el viernes en HBO Max (8 episodios, semanal)

Todos los estrenos

Netflix

Asalto al tren del dinero (domingo)

Un año y un día (miércoles)

Contra el huracán (viernes)

Los diez de Valientes de Sanada (viernes)

Grande de España (viernes)

Lost 10 (viernes)

Lupin T4 (viernes)

Las madres de los pingüinos T2 (miércoles)

Mi gran boda griega 3 (sábado)

Nadie quiere esto T3 (jueves)

Noche fatídica (viernes)

Paralizada por la esperanza (viernes)

¿Por casualidad hablaban de mí? (jueves)

Salto a la fama (miércoles)

Sentimental (viernes)

Todos los colores (viernes)

Weapons (sábado)

Prime Video

Código 3 (sábado)

Kangaroo: una aventura en Australia (miércoles)

La lista final T2 (miércoles)

El marqués 1985 (sábado)

Un sueño americano (viernes)

HBO Max

Disney+

Coppola, el representante T2 (viernes)

The Mob: infiltrados en la villa (jueves)

Vaiana (miércoles)

Movistar Plus

La cita (viernes)

Directoras sin piedad (sábado)

Gail Daughtry y el vale por un rollo VIP (jueves)

Negocios turbios (jueves)

La película de nazis que nunca existió (viernes)

Unidad 731: el Auschwitz japonés (jueves)

Viaje al país de los blancos (viernes)

Viva (viernes)

Filmin

Todas el viernes salvo indicado lo contrario

Erupcja

The Frost: la escarcha (miércoles)

On Becoming A Guinea Fowl

Heaven Knows What

El humo que truena

Ladrón

Las líneas de Wellington

Lo carga el diablo

El misterio de God’s Pocket

Pike River (jueves)

El placer de ser robado

La última reina

Vivir y morir en Los Ángeles

Otros

Buscando a Wanda (viernes en Apple TV)

No te olvidaré (domingo en SkyShowtime)

Todo lo mejor en Espinof

Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO Max, Prime Video y Disney+ en este año. Además, podéis votar vuestras favoritas tanto en cine como en series.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las 37 series más esperadas de 2026: la nueva serie de 'Juego de tronos', la secuela de 'El cuento de la criada', el Spider-Man más pulp y más

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más