David Fincher, sobre los fans de su película 'El club de la lucha' que no entienden a Tyler Durden: "No sé cómo ayudarles"

Siempre habrá quien se identifique con los personajes que el cine y la televisión marca claramente como todo lo contrario del modelo a seguir. Quien piense que Walter White ('Breaking Bad') es el héroe, Eric Cartman ('South Park') tiene razón, o que entienda sátiras como 'Starship Troopers' totalmente al revés de lo que pretendían sus responsables. La ironía narrativa no es para todo el mundo. David Fincher lo descubrió con los fans de una de sus películas, 'El club de la lucha' ('Fight Club'); y es que hay gente que se identifica con todo lo que se pretende denunciar ahí.

Destrozando algo hermoso

El cineasta estadounidense no termina de entender cómo hemos llegado a este punto en el que un personaje como Tyler Durden es admirado por algunas personas que aman 'El club de la lucha', especialmente incels y fanáticos de extrema derecha. "Para mí es imposible imaginar que la gente no comprenda que Tyler Durden es una influencia negativa. No sé cómo responder a la gente que no lo entiende ni sé cómo ayudarles", confesó Fincher.

Cabe recordar que en su día, a pesar de contar con estrellas como Brad Pitt y Edward Norton encabezando el reparto, 'El club de la lucha' se la pegó en taquilla y fue después, a base de proyecciones universitarias, cuando empezó a adquirir el culto que tiene ahora. Eso sí, prácticamente desde entonces se ha convertido en una pieza inamovible de la derecha, que cree haber encontrado la verdad entre la parodia más obvia.

"No soy responsable de cómo la gente interpreta las cosas. El lenguaje evoluciona. Los símbolos evolucionan", declaró el director de la película.

Cuando preguntaron a David Fincher por qué 'El club de la lucha' ha calado tanto entre ese público, respondió: "Es una de las muchas piedras angulares de su lexicografía. No la hicimos para ellos, pero la gente verá lo que ve en una pintura de Norman Rockwell o el Guernica de Picasso". La exasperación se nota en un Fincher que ha asegurado recientemente que no ha vuelto a ver la película desde que la acabó en 1999. Visto lo visto, con razón.

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