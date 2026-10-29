El niño de 'El sexto sentido' y la anécdota con Bruce Willis que explica sus lágrimas en la película: "Yo no hacía más que pensar en aquel primer día de trabajo"

El rodaje de una película de terror puede dejar recuerdos de lo más inesperados. Y si no, que se lo pregunten a Haley Joel Osment, el niño que conquistó al público con su interpretación en 'El sexto sentido'. Años después de compartir pantalla con Bruce Willis, el actor recordó una anécdota que demuestra que, detrás de una de las historias más inquietantes del cine, también hubo espacio para el humor y los pequeños gestos.

Estrenada en 1999 y dirigida por M. Night Shyamalan, 'El sexto sentido' se convirtió en un fenómeno cinematográfico gracias a su atmósfera sobrenatural y a un desenlace que todavía forma parte de la cultura popular. La película recibió seis nominaciones a los Oscar, entre ellas la de Mejor actor de reparto para Osment, que tenía apenas 11 años cuando dio vida a Cole Sear, el niño capaz de ver a personas muertas.

Pero no todo fueron escenas inquietantes durante el rodaje. En un homenaje a Bruce Willis organizado por la American Cinematheque en el 2000, el joven intérprete compartió una historia que retrata el carácter del protagonista 'de Jungla de cristal'.

Todo ocurrió durante la primera jornada de filmación, a finales del verano. El equipo rodaba exteriores en Filadelfia y los actores tenían que soportar un calor sofocante mientras vestían ropa propia de una jornada otoñal. En medio de la concentración general, Bruce Willis escuchó algo que nadie más parecía haber advertido: la campanilla de un vendedor de helados.

Según relató Osment, el actor decidió intervenir. Recurrió a un ayudante de producción, que contactó con un policía de la zona. Poco después, las sirenas se alejaban por la calle persiguiendo al desprevenido vendedor de la compañía Good Humor.

'El sexto sentido'

La escena tuvo un desenlace mucho más amable de lo que cabría imaginar. El heladero terminó repartiendo sus productos entre los vecinos que se habían acercado a contemplar el rodaje. "¡Bruce Willis invitaba a todo el vecindario!", recordó Osment, que destacó que el hombre no se marchó hasta que todos recibieron su helado.

Bueno, casi todos. El joven se quedó sin el suyo porque tenía que continuar trabajando y rodar una escena con Willis.

El secreto de sus lágrimas

La anécdota adquirió todavía más gracia cuando Osment explicó cómo respondía a quienes le preguntaban por las numerosas escenas de llanto que tuvo que interpretar en la película. Su respuesta convertía aquella pequeña decepción en una inesperada explicación de su talento dramático.

"La gente me pregunta cómo conseguí rodar todas aquellas escenas de llanto. Bueno, yo no hacía más que pensar en aquel primer día de trabajo en el que me quedé sin helado", bromeó.

Más allá de la ironía, el recuerdo también sirvió para dedicar unas palabras de cariño a su compañero de reparto. Osment cerró su intervención con un mensaje que resumía la impresión que Willis había dejado en él: "Estabas destinado a convertirte en alguien más grande que la vida misma, porque tu corazón es enorme".

Una historia pequeña en comparación con el impacto de 'El sexto sentido', pero reveladora de la huella personal que Bruce Willis dejó durante aquel rodaje. Y una prueba de que, a veces, los recuerdos más duraderos de una película no tienen que ver con sus escenas más famosas, sino con lo que ocurrió entre toma y toma.

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