Tite Kubo estuvo a punto de cargarse a Orihime. Años después, su idea terminó impactando el final del 'Bleach'

Después de 22 años, nos hemos despedido del anime de 'Bleach' con el capítulo 50 de 'Thousand-Year Blood War'. Se puede decir que esta vez Tite Kubo se ha quedado bien a gusto, porque ha colaborado estrechamente con el equipo de Studio Pierrot para incluir elementos que en su momento se quedaron fuera del manga.

Entre Bankai inéditos, escenas expandidas... Y un susto que nos dejó temiendo el futuro de 'Bleach'. Porque en un momento dado, Tite Kubo se planteó muy seriamente si debía matar a Orihime Inoue.

¿Qué hacemos con esto?

En el capítulo 45 de 'Bleach: Thousand-Year Blood War' vimos una desviación frente al manga original con una escena completamente nueva. En este episodio, Orihime arriesga su vida para proteger a Ichigo durante su duelo con Yhwach, empujándose al límite y usando sus habilidades para defenderle. Llegado el punto, el anime nos deja con cierta incertidumbre, con Orihime aparentemente sacrificando su propia vida para salvar a Ichigo.

Más adelante descubrimos que Orihime ha sobrevivido, pero hubo un momento en el que Tite Kubo consideró matarla en el manga. Una ruta dramática que le llevó a desarrollar los poderes de Orihime y su Shun Shun Rikka con más atención.

"Había una ruta en la que Orihime moría, que yo había considerado cuando escribía el manga.", confesó Kubo, que recuperó esta idea para expandir el anime con el equipo de Pierrot. "Basándome en esta idea, incluso especifiqué ciertas técnicas que ya existían en mis conceptos originales, y les dije al equipo cuáles podían usar."

Desde la segunda temporada de 'Bleach: Thousand-Year Blood War', Kubo ha estado cada vez más involucrado en el desarrollo del anime, con lo que se han ido incluyendo más escenas originales. Todas estas surgen de conceptos que en su momento no pudo plasmar en el manga, y aunque afortunadamente Orihime no ha terminado muriendo en la serie, el desarrollo de sus habilidades sí que ha podido lucir mucho mejor en el anime dándole un momento adicional para brillar en la batalla final.

Un concepto que se quedó enterrado durante años pero que más de una década después ha terminado encontrando su lugar en la serie.

"Cuando el equipo de producción quiere incluir escenas originales para el anime, vienen y me preguntan cosas como: 'Queremos hacer tal, ¿qué te parece, podemos hacerlo?'. Y mi criterio para decidir si es aceptable o no es si en su momento lo consideré como un ruta potencial mientras trabajaba en el manga".

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