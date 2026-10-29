Muere Patrick Stewart, estrella de 'Star-Trek' y 'X-Men', a los 86 años

Patrick Stewart, uno de esos actores capaces de imponer respeto con una sola mirada y una voz inconfundible, ha fallecido a los 86 años en su domicilio de Los Ángeles.

El intérprete británico, convertido en una figura imprescindible de la cultura popular gracias a 'Star Trek' y 'X-Men', murió el miércoles 28 de noviembre tras un breve proceso marcado por el alzhéimer y la demencia con cuerpos de Lewy, según ha comunicado su portavoz, Kelly Bush Novak, desde la cuenta de Instagram del Stewart.

Su despedida estuvo rodeada de familiares y amigos, en un ambiente que, de acuerdo con el comunicado, combinó música en directo, oración, lágrimas y risas. "Siempre atesoraremos la serenidad y la reflexión que transmitía su rostro, un recordatorio permanente de su gracia inquebrantable", ha señalado Bush Novak desde la cuenta de Instagram de Stewart.

Se marcha así una figura que logró algo poco habitual: trasladar la solidez del teatro clásico a dos de las franquicias más reconocibles del entretenimiento contemporáneo.

Jean-Luc Picard, legendario capitán de 'Star-Trek'

Cuando Stewart recibió el papel del capitán Jean-Luc Picard en 'Star Trek: La nueva generación', a finales de los años ochenta, su nombre apenas era conocido por el público estadounidense. Tenía, eso sí, una larga carrera teatral en Reino Unido, con una sólida formación shakespeariana que terminaría convirtiéndose en una de sus principales señas de identidad.

Su fichaje tampoco estuvo exento de dificultades. Gene Roddenberry, creador de 'Star Trek', dudaba de que un actor británico calvo pudiera liderar la nueva serie. Sin embargo, Robert Justman, productor de la ficción, defendió su candidatura después de verlo interpretar textos de Shakespeare durante una conferencia en la Universidad de California en Los Ángeles.

Stewart terminó consiguiendo el papel y firmó un contrato de seis años convencido de que la producción difícilmente superaría su primera temporada. "Todas las personas con las que hablé, agentes, directores, guionistas y otros actores, me decían: 'No te preocupes por seis años. Tendrás suerte si consigues terminar el primero'", recordó en 2010.

Patrick Stewart en 'Star-Trek'

La serie se estrenó en septiembre de 1987 y necesitó tiempo para ganarse a los seguidores de la saga original. Pero su evolución acabó consolidando a Picard como uno de los grandes referentes de la franquicia. Episodios como 'Lo mejor de ambos mundos' y 'La luz interior' demostraron que la ciencia ficción podía abordar dilemas morales, memoria e identidad sin renunciar al espectáculo.

La producción concluyó en 1994 después de siete temporadas y dio paso a cuatro películas protagonizadas por Stewart. Años más tarde, el actor regresó al universo de la saga con la serie 'Star Trek: Picard', estrenada en 2020, recuperando a un personaje que había acompañado buena parte de su vida profesional.

Charles Xavier, el mentor de los X-Men

El otro gran papel de su carrera llegó con Charles Xavier, el profesor y mentor de los mutantes de Marvel. Stewart reconoció que el éxito de 'Star Trek' había encasillado parcialmente su imagen, por lo que inicialmente se mostró reticente a incorporarse a 'X-Men' en el año 2000.

La película contribuyó a abrir una nueva etapa para el cine de superhéroes y permitió al británico compartir pantalla con Ian McKellen, amigo suyo y responsable de dar vida a Magneto. Stewart interpretó a Xavier en varias entregas posteriores, entre ellas 'X-Men 2', 'X-Men: La decisión final', 'X-Men: Días del futuro pasado' y 'Logan'.

Volvió a meterse en la piel del líder mutante ya en el Universo Cinematográfico de Marvel en 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' en 2022 para este 2026 despedirse del personaje en 'Vengadores: Doomsday', donde se ha vuelto a reunir con varios actores de la franquicia. Será el 17 de diciembre cuando lo veamos su último trabajo.

Ambos personajes le ofrecieron la oportunidad de desarrollar interpretaciones complejas durante décadas. "Admiraba profundamente a los dos por su moralidad, su bondad, su sensibilidad y su compasión", explicó a HollywoodReporter en 2017: "También por sus capacidades intelectuales. Interpretar a Jean-Luc durante tantos años tuvo un impacto real en mí".

Entre el teatro y el compromiso social

Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire, Stewart creció en un entorno familiar difícil. Su padre, veterano de la Segunda Guerra Mundial, maltrataba a madre. Décadas después, el actor relacionó aquel comportamiento con un posible trastorno de estrés postraumático no diagnosticado.

Aquella experiencia influyó en su posterior defensa de las víctimas de violencia de género y de los veteranos. La interpretación fue, desde muy joven, una vía de escape. "Encontré mi propio refugio en la actuación. El escenario era un lugar mucho más seguro para mí que cualquier cosa que tuviera que vivir en casa", escribió en TheGuardian 2009.

Su formación en la Bristol Old Vic Theatre School le abrió las puertas de la Royal Shakespeare Company, a la que se incorporó con 26 años. Antes de conquistar Hollywood, participó en producciones británicas y apareció en películas como 'Excalibur' (1981) y 'Dune' (1984), dirigida por David Lynch.

Patrick Stewart en 'Vengadores: Doomsday'

A lo largo de su carrera también recibió nominaciones a los premios Emmy y Globos de Oro por trabajos como 'Moby Dick', 'El león en invierno' y 'Blunt Talk'. En 2001 fue nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico y, en 2010, Isabel II lo nombró caballero.

Casado en tres ocasiones, tuvo dos hijos, Daniel y Sophia, con su primera esposa, Sheila Falconer. En 2013 contrajo matrimonio con la músico de jazz Sunny Ozell, en una ceremonia oficiada por el propio McKellen.

En sus memorias, 'Making It So', publicadas en 2023, Stewart encontró una forma de explicar el vínculo que mantuvo durante décadas con su personaje más célebre: "Jean-Luc ha vivido una vida extraordinaria que lo ha llevado mucho más allá de los límites de la experiencia humana normal. Pero también ha permanecido fiel a sus raíces terrenales, porque son las que le dieron su identidad".

Una reflexión que sirve también para entender al propio actor: por mucho que viajara a mundos lejanos o interpretara a líderes de otra especie, nunca dejó atrás la humanidad que convirtió sus personajes en algo más que simples héroes de ficción.

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