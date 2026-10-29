Netflix escoge un pueblo de Salamanca con gran encanto para grabar una serie alemana vista 12,8 millones de veces

Desde Netflix tienen en marcha bastantes producciones ambientadas en España, aunque la mayoría son proyectos nacionales. No ocurre así con Mindfulness para asesinos (Achtsam Morden en versión original), un thriller alemán de bastante éxito que mezcla comedia negra y crímenes en serie, y que ha elegido un pintoresco pueblo de la provincia de Salamanca como escenario para el rodaje de su tercera temporada.

Mindfulness para asesinos (2024).

Candelario, un pueblo que quizás recuerdes

Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de Candelario en una información recogida por La Gaceta de Salamanca, donde celebra que sus calles vuelvan a convertirse en un plató de televisión años después de acoger el rodaje de 'Luna, el misterio de Calenda', emitida por Antena 3. "La llegada de una producción audiovisual supone actividad económica, empleo y oportunidades para los negocios locales. Los alojamientos turísticos registran una ocupación cercana al 100 % durante estos días, mientras que bares, restaurantes y comercios se benefician de la presencia de profesionales y equipos técnicos", destacan desde el consistorio. Además, el municipio percibirá 13.000 euros como compensación por la ocupación de espacios y las posibles molestias causadas por la grabación.

Candelario es una pintoresca villa de montaña en la Sierra de Béjar, famosa por sus empinadas callejas empedradas, sus fuentes de agua y sus regaderas (canales que cruzan el pueblo). Desde luego, basta con echar un vistazo a la web del ayuntamiento para entender por qué un productor en Alemania habría quedado prendador de este hermoso pueblo salmantino para rodar la tercera temporada de una serie que logró 12,8 millones de reproducciones en el debut de su primera temporada, aunque desde el medio antes mencionado elevan esta cifra en total a casi 36 millones de views.

Mindfulness para asesinos (Achtsam Morden) narra la historia de Björn, un abogado vinculado a la mafia que, desesperado por conciliar trabajo y familia, decide apuntarse a un curso de mindfulness. En Espinof ya la recomendamos hace unos meses, sobre todo a aquellos huérfanos de ver más 'Dexter' o 'Barry'. Mindfulness para asesinos tiene además un 7,4/10 en IMDb tras sumar 14.000 votos en estos dos últimos años.

Imagen | Turismo de Salamanca

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