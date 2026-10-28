William Shatner despide a Walter Koenig, el inolvidable Chekov de ‘Star Trek’: "Amaba a la comunidad"

La tripulación de la Enterprise pierde a uno de sus rostros más reconocibles. Walter Koenig, el actor que interpretó a Pavel Chekov en la serie original de 'Star Trek', ha fallecido a los 90 años, una noticia que ha provocado la reacción de varios de sus compañeros de reparto. Entre ellos, William Shatner, el mítico capitán James T. Kirk, que ha querido recordar públicamente al intérprete y destacar una faceta que iba mucho más allá de su trabajo delante de las cámaras: su estrecha relación con los seguidores de la saga.

Shatner ha compartido un mensaje en el que reconoce que, aunque no mantenían una relación especialmente cercana fuera del rodaje, sí coincidieron durante las últimas temporadas de la serie original y en las películas posteriores. Pese a esa distancia personal, el actor ha puesto el foco en la manera en que Koenig entendía su vínculo con el universo de ciencia ficción.

"Lo que observé, y lo que tantos fans han expresado a lo largo de los años, fue que era un hombre que amaba de verdad a la comunidad de 'Star Trek'", ha escrito Shatner desde su cuenta de X (Twitter). El intérprete también ha recordado cómo su compañero aprovechaba los encuentros con los seguidores para acercarse a ellos en lugar de limitarse a firmar autógrafos.

"En las convenciones, Walter rara vez se conformaba con quedarse detrás de una mesa de firmas. Prefería estar entre las personas que habían mantenido viva 'Star Trek' durante tantas décadas", ha explicado. Para Shatner, esa conexión auténtica con el público es algo poco habitual y un rasgo que permanecerá en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo.

El actor ha concluido su homenaje trasladando sus condolencias a "su familia, sus amigos y los innumerables fans cuyas vidas tocó".

Seis décadas de amistad

También ha reaccionado George Takei, el actor que dio vida a Hikaru Sulu en la ficción y que compartió con Koenig buena parte de la historia de la franquicia. Su mensaje tiene un componente especialmente personal: ambos se conocieron en el puente de la Enterprise durante los años sesenta y mantuvieron su amistad durante casi seis décadas.

George Takei y Walter Koenig en 'Star Trek'

"Walter era mucho más que Chekov. Era escritor, profesor, un hombre reflexivo y un amigo leal", ha señalado Takei desde BlueSky. Sus palabras reivindican la trayectoria de un intérprete cuya identidad profesional no se limitó al personaje que lo convirtió en una figura reconocible para varias generaciones.

El actor también ha querido agradecer el cariño de los seguidores que acompañaron a Koenig durante tantos años. "Él también os quería", ha escrito antes de despedirse con una referencia al universo de la serie: "Descansa, querido amigo. Sigue navegando por un rumbo firme".

La muerte de Koenig deja así dos homenajes que coinciden en una idea: su legado no se explica únicamente por su papel en 'Star Trek', sino también por los vínculos que construyó con sus compañeros y con una comunidad de fans que mantuvo viva la saga durante décadas.

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