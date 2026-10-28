El creador de 'Vinland Saga' da un mazazo a los fans. El crudo anime de vikingos se encuentra en su peor bache, pero no está todo perdido

En 2025 nos tocó despedirnos de 'Vinland Saga', que llevaba ya 20 años en publicación. El manga de vikingos de Makoto Yukimura ha sido un viaje inolvidable para sus lectores, pero no era del todo el adiós definitivo a Thorfinn porque todavía sigue en marcha la adaptación de anime.

Dime cuándo, cuándo...

La primera temporada corrió a cargo de Wit Studio y MAPPA tomó el relevo a partir de la segunda tanda de capítulos. Tras la emisión de la segunda temporada se confirmó que la tercera temporada había sido aprobada, pero ya llevamos un tiempo sin noticias en este frente. Por desgracia, parece que la cosa está paradísima y el propio Yukimura tiene noticias nefastas para los fans: la tercera temporada del anime ni siquiera está en producción.

Así lo ha comunicado desde su cuenta de X (Twitter) cuando le preguntó un fan. El mangaka se disculpó por no tener buenas noticias para aquellos que siguen esperando novedades del anime, aunque no necesariamente significa que la tercera temporada de 'Vinland Saga' haya sido cancelada.

Al fin y al cabo, MAPPA es uno de los estudios más ocupados de Japón ahora mismo. Se está encargando de las franquicias de 'Jujutsu Kaisen', 'Chainsaw Man', 'Dorohedoro', la nueva 'Ranma 1/2' y todos los proyectos abiertos sin anunciar que tengan de por medio. Así que, tristemente, es normal que 'Vinland Saga' no esté en producción ahora mismo mientras en MAPPA siguen adelante con su apretado calendario de trabajo.

Por desgracia, nos toca seguir esperando y confiar que el viaje de Thorfinn no se haya acabado definitivamente

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