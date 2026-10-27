Ali G sigue los pasos de Borat: la secuela 'Kién es yo?' se saltará el estreno en cines en España y llegará directamente a Amazon Prime Video

Hace cuatro meses, todo aquél millennial que creció entre las estanterías de su videoclub de cabecera y que dio, casi por casualidad, con una copia de la desternillante —a su manera— 'Ali G anda suelto', recibió una de las grandes noticias del año: el icónico personaje creado por Sacha Baron Coen volvería a la carga en un nuevo largometraje bajo la forma de un falso documental muy en la línea de 'Borat'.

'Kién es yo?' se keda en Praim

Desgraciadamente, si tenías previsto disfrutar de 'Ali G: Kién es yo?' —acertadísima traducción del 'Who Iz I?' original que bien podría haber acuñado nuestro fiel Kabe— en el confort de una sala de cine, traigo malas noticias, porque la gente de Amazon Prime Video acaba de confirmar que la cinta se estrenará directamente en la plataforma de streaming de forma inminente. De hecho, lo hará mañana mismo, miércoles 28 de octubre.

Esta maniobra nos deja con una ligera desventaja respecto a mercados como el británico, el irlandés, el australiano, el canadiense, el neozelandés, el alemán o el neerlandés, donde la película tuvo un estreno limitado en cines el pasado 23 de octubre antes de saltar al streaming el mismo día 28. Una ventana que marca récords de inmediatez al pasar de la gran pantalla al panorama online en menos de una semana.

Los motivos que podrían justificar este modelo de negocio por parte de Amazon MGM Studios podrían estar basados en diferentes factores, comenzando por la naturaleza streamer del studio y continuando por la necesidad de un paso fugaz por salas para poder optar a ciertas citas de la temporada de premios o por la creación de urgencia para comprar entradas debido a la reducidísima ventana tradicional y concluyendo por la tendencia actual por parte del público de priorizar el consumo de comedias para adultos en el mercado doméstico y no en cines.

Si a esto le sumamos las polémicas que han rodeado al filme, cuya sátira política y sus niveles de incorrección llevaron a varias cadenas de exhibición a reducir el número de salas en las que se proyectaría o, directamente, a rechazar pases prolongados durante varias jornadas, la decisión de Amazon MGM Studios es, lamentablemente, comprensible. No obstante, como defensor de la conocida como experiencia cinematográfica, he de decir que hasta cierto punto, claro está.

Sea como fuere, a partir de mañana, miércoles 28 de octubre, podremos disfrutar en Prime Video de 'Ali G: Kién es yo?', cuya sinopsis oficial reza tal que así.

Después de veinte años sin dar un palo al agua, Ali G descubre horrorizado que su novia de toda la vida, Julie, está embarazada de 8 meses. Ante la perspectiva de tener que alimentar a una boca más, se pone las pilas y se dirige a América para recuperar su antigua gloria… pero pronto se encuentra con adversarios que acabarán poniendo en peligro su propia existencia y la de su hijo.

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