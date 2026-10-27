Najwa Nimri (54 años) reflexiona sobre las musas de Woody Allen: "Entiendo su arte pero no me engancha"

Woody Allen continúa siendo una figura polémica, y aunque muchos lo dan por "cancelado" parece que en realidad no se va a ninguna parte y sigue trabajando en sus obras sin problemas y con numerosos actores y actrices dispuestos a colaborar con él.

Sus musas han cambiado a lo largo de las décadas, siendo Diane Keaton una de las más importantes de su filmografía. Y precisamente sobre las musas, la actriz Najwa Nimri nos ha dejado estos días una reflexión tremendamente interesante.

Más allá de la inspiración

Allen ha contado con varias actrices recurrentes a lo largo de su carrera: Diane Keaton y Mia Farrow, quienes también estuvieron involucradas sentimentalmente con el director, Scarlett Johansson, Penélope Cruz, Mira Sorvino... La relación entre actrices y directores es complicada, y cuando una intérprete se convierte en "musa", se queda ligada para siempre a otro creador.

En una entrevista con Esquire, a Najwa Nimri le plantearon la incómoda idea de que si hay una cierta apropiación por parte de los directores cuando una actriz se convierte en su musa. Pero para Nimri, no cree que sea un concepto necesariamente negativo:

"Es verdad que, cuando las interpretaciones se vuelven reales, hay un acto de dejarse poseer. Tienes que dejarte blandita para que entre", contestó la actriz, explicando el proceso de comprender a tu personaje y dejarte llevar por sus emociones.

El tema de inspirar a un director o directora es complicado, pero Nimri confiesa que a ella no le molesta la idea. Lo importante es diferenciar entre la inspiración que creas, ayudar a alguien a construir la película, y que otro se apropie sin miramientos sobre lo que le has aportado: "Ser musa es inspirar a quien tienes en frente".

Ahora bien, respecto a la obra de Woody Allen, a pesar de las actrices tan inspiradoras y magnéticas con las que siempre ha contado... parece que a Nimri, pues ni fu ni fa. Ni siquiera antes de que su imagen pública quedase manchada para siempre le interesaba demasiado el director, ya que no termina de conectar con su estilo como narrador.

"No es una persona que me caiga en gracia, ni ahora ni antes. Entiendo su arte pero no me engancha", sentenció la actriz.

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