Woody Allen define la cultura de la cancelación como "una simple tontería" y señala a los actores que no quieren trabajar con él: "Cometen un error"

Woody Allen ha vuelto a pronunciarse sobre las acusaciones de abuso sexual que le han perseguido durante décadas. En una entrevista reciente, el director defendió una vez más su inocencia, habló del impacto que el caso ha tenido en su carrera y criticó la llamada cultura de la cancelación, a la que definió como "una simple tontería". Además, reconoció que el rechazo de muchos actores ha cambiado para siempre su relación con la industria.

La polémica no cesa

En unas declaraciones recogidas por The Wall Street Journal, Allen ha negado rotundamente las acusaciones. Ya en sus memorias, el director había sostenido que Dylan se convenció de que fue abusada tras una manipulación por parte de Mia Farrow. Sin embargo, Dylan reiteró su testimonio en el mismo medio:

"Estoy harta de la narrativa misógina y poco científica de que me manipularon o me lavaron el cerebro. Lejos de eso, esta es una verdad que conté de niña y que he seguido contando constantemente desde entonces. Soy una mujer de 40 años. Woody Allen me agredió sexualmente"

El director reconoció que las acusaciones han afectado a su reputación dentro de la industria, alejando a muchos intérpretes de sus proyectos.

"Si un actor dice 'No trabajaré con él', básicamente está pensando: 'Estoy haciendo algo bueno', desde su punto de vista: 'Estoy aportando algo, estoy dejando una huella'". Pero en realidad está cometiendo un error. Algún día quizá se dé cuenta".

Nombres como Michael Caine, Colin Firth o Greta Gerwig han expresado públicamente que no volverían a colaborar con él, e incluso varios actores han mostrado arrepentimiento por haber trabajado juntos en el pasado. Aun así, Allen asegura que no guarda rencor a nadie:

"Pensaría que tendrían más sentido común al leer sobre la situación. Lo que siempre me sorprende es la disposición de la gente a aceptar una versión. Creo que cualquiera que lea los detalles pensaría: 'Me parece un poco arriesgado'"

