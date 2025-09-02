Woody Allen quiere dirigir a Donald Trump en su próxima película. "Podría hacer maravillas"

Donald Trump debutó en el cine mucho antes de ser presidente de los Estados Unidos, cuando en 1989 hizo un cameo como sí mismo en 'Los fantasmas no pueden... hacerlo'. Podría haber elegido mejor, pero ayudó a cimentar su imagen: a lo largo de los años apareció en un total de 11 películas y 13 episodios televisivos, además de su archiconocido papel como presentador en 'The apprentice'. Y ahora, uno de los valientes que se atrevió a dirigirle quiere hacerlo otra vez. Por qué no.

Harán un trumpantojo

El mismísimo Woody Allen, que no se conforma con que la decente 'Golpe de suerte' sea su última película, ha dicho en 'Club Random', el podcast de Bill Maher, que le gustaría contar con el presidente de los Estados Unidos en su próxima cinta. Al fin y al cabo, "fue un placer trabajar con él y un muy buen actor. Fue muy amable, dio en el clavo, lo hizo todo correcto y tenía un verdadero instinto para el show business".

Allen le dirigió en 'Celebrity', donde Trump aparecía unos segundos nada más, pero parece que fueron suficientes para cimentar su impresión en el director: "Podría dirigirle ahora. Si me dejara dirigirle ahora que es presidente, creo que podría hacer maravillas". Y ojo, porque eso no significa que se haya vuelto republicano. De hecho, afirma que votó por Kamala Harris y está en contra de "casi todas, pero no todas, sus políticas".

Pero como estamos hechos de contradicciones, Allen también afirma que solo juzga "lo que conozco de dirigirle. Y fue agradable trabajar con él y muy profesional, muy amable con todo el mundo. Muy.. Como digo, me gustaría dirigirle mientras es presidente y que me dejara tomar las decisiones. Pero eso no va a pasar". Honestamente, Woody, a esa conclusión también había llegado yo desde la primera declaración.

