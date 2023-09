"Estoy teóricamente harto de Marvel". Woody Allen no decepciona al responder la misma pregunta que le han hecho a todos los cineastas de su generación

Es muy fácil hacer que Internet se indigne: simplemente, acércate a un director de cine más o menos artístico (Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, el que tú quieras) y pregúntale qué le parece Marvel. Postea cualquier cosa que diga en redes sociales, ¡y voilá! ¡Entretenimiento asegurado! Ahora, la víctima de la pregunta capciosa ha sido Woody Allen, que ha contestado, obviamente, como podéis imaginar.

Arte eres tú

Allen ha dirigido ya cincuenta películas, y es posible que 'Golpe de suerte' tenga el honor de ser no solo la primera rodada en francés, sino, también, la última de su extensa filmografía. Por suerte, el cineasta de 87 años aún tiene tiempo y ganas de ir haciendo entrevistas y de contestar más o menos ingeniosamente a las preguntas que le hacen, sin ocultar su edad en ningún momento. Y para prueba, su respuesta a la pregunta sobre qué le parece Marvel.

Solo estoy teóricamente harto de las películas Marvel porque nunca he visto ninguna. No me gustan esos presupuestos, es una industria que no tiene nada que ver con el cine como forma artística.

Allen está dándolo todo en las entrevistas, donde afirma desde que si tuviera otra vida se dedicaría a otra cosa hasta que sus películas no le terminan de gustar. Y mientras tanto, algunos periodistas se quejan de que no pudieron preguntarle por el Me Too. Clásicos básicos de las entrevistas: hay cosas que nunca fallan.

En Espinof | Las 11 mejores películas cómicas de 2023... por ahora