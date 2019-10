"Son despreciables": Francis Ford Coppola se une a Scorsese en su cruzada contra las películas de Marvel

Hace un par de semanas, esa leyenda del medio cinematográfico que es Martin Scorsese hizo que subiese el pan después de atacar con dureza las producciones de Marvel Studios, calificándolas de "parques de atracciones" y sentenciando con firmeza que "no son cine". Unas palabras que, tal y como os contamos, decepcionaron profundamente a James Gunn.

Pues bien, el bueno de Marty no está solo en su cruzada anti-superheróica, habiéndose unido a la causa otro miembro de la vieja guardia cinematográfica. Este no es otro que Francis Ford Coppola, autor de joyas de la talla de 'El padrino' o 'Apocalypse Now', quien ha sido mucho más severo que Scorsese, utilizando adjetivos como "despreciable".

"Cuando Martin Scorsese dice que las películas de Marvel no son cine, está en lo correcto porque esperamos aprender algo del cine, esperamos enriquecernos, algo de iluminación, algo de conocimiento, algo de inspiración... No sé si alguien obtiene algo de ver la misma película una y otra vez. Martin fue amable cundo dijo que no es cine. No dijo que fuese despreciable, lo cual yo digo que es."

Esté más o menos alineado con la opinión de estos dos cineastas —sigo defendiendo a capa y espada la genial dupla 'Infinity War' y 'Endgame'—, he de reconocer que hay un punto clave en las declaraciones de Coppola en el que he visto imposible no darle la razón, y ese es en el que habla de "ver la misma película una y otra vez"; uno de los males endémicos de la industria hollywoodiense actual, que prefabrica blockbusters, tengan superhéroes o no, a golpe de plantilla y fórmulas calculadas al milímetro.

James Gunn vuelve a contestar (con mucho acierto)

Al igual que ocurrió tras las declaraciones de Scorsese, James Gunn, director de ambas entregas de 'Guardianes de la Galaxia' y la futura 'The Suicide Squad', no ha perdido la oportunidad de responder a Coppola a través de su cuenta de instagram con la publicación que podéis leer a continuación.

"Muchos de nuestros abuelos pensaban que todas las películas de gangsters eran lo mismo, llamándolas algunas veces"despreciables". Algunos de nuestros bisabuelos pensaban lo mismo de los westerns, y creían que las películas de John Ford, Sam Peckinpah y Sergio Leone eran exactamente lo mismo. Recuerdo a un tío abuelo al que hablé maravillas de 'Star Wars'. Él respondió diciendo, 'Ya vi eso cuando se llamaba '2001' y, chico, ¡qué aburrimiento!'. Los superhéroes son simplemente los gangsters/cowboys/aventureros del espacio exterior de hoy en día. Algunas películas de superhéroes son horribles, algunas son hermosas. Como los westerns y las películas de gangsters (y antes de eso, tan sólo las PELÍCULAS), no todo el mundo es capaz de apreciarlas, incluso algunos genios. Y eso está bien."

En pos de la paz y la calma, y después de querer dar un abrazo a James Gunn por mostrar semejante mesura, coherencia y calor en su contestación, os dejo con una respuesta ideal para esta polémica, y para cualquier otra que se nos pueda ocurrir, cortesía de Harry Callaghan.

Vía | Yahoo News!