Navegando entre la polémica, Woody Allen presenta el tráiler de su película número 50 rodada totalmente en francés

En agosto de 2017, las cosas pintaban bien para Woody Allen. El mítico cineasta neoyorquino había llegado a un acuerdo con Amazon Prime Video para seguir produciendo películas, aunque finalmente solo acabó distribuyendo 'Wonder wheel'. Tras los escándalos no esclarecidos del Me Too, 'Día de lluvia en Nueva York' tuvo un estreno muy limitado, igual que su siguiente película, 'Rifkin's Festival'. Ahora, tres años después, nos llega el tráiler de su última película, la primera rodada totalmente en otro idioma... y que nadie sabe si será un punto y seguido o un final a su trayectoria.

Oh là là

No dejaría de ser paradójico que uno de los cineastas clave para entender la fascinación pop por Nueva York acabara sus días rodando en Francia y en francés, pero parece que es lo que está pasando con Allen, que antes de este 'Coup de Chance' nunca había estado tanto tiempo sin dirigir. Desde 'Toma el dinero y corre' en 1969, lo más que habíamos estado sin ver una obra suya fueron dos años.

En este caso, el director se mete de lleno en una trama de infidelidad y crimen por la que navega su película número 50, para la que vuelve a alejarse de las calles de Manhattan. Y lo cierto es que, por lo que vemos en el tráiler, vuelve a acertar al menos en la fotografía, que abandona la planicie de algunas de sus películas de madurez y destaca con luz propia.





Es cierto que no se puede decir que el tráiler haya sido un bombazo en Internet, pero quizá en parte sea porque solo hay una fecha de estreno, el 27 de septiembre en Francia (aunque posiblemente pase por Venecia o San Sebastián antes). Los rumores dicen que a sus 87 años Allen ya ha dado por hecho que esta será su última cinta, al menos como director, pero siempre parece tener un truco debajo de la manga. El tiempo lo dirá.

En Espinof | Woody Allen apoya al #MeToo y cree que debería ser "el chico del póster" del movimiento