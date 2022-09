Festival de San Sebastián 2022 | Las 12 películas imprescindibles, de 'As bestas' a 'El prodigio'

Si las palabras "Principal", "Príncipe" y "Trueba" os recuerdan a carreras por el centro de San Sebastián, siestas inevitables y aplausos de esos que salen de dentro, es porque el Zinemaldia late por vuestras venas. Desde 1953 hasta hoy, el festival de cine de Donosti se ha convertido en uno de los más famosos del mundo por derecho propio: puede que su sección oficial lleve unos años de capa caída y sirva sobre todo como muestrario del talento patrio, pero siempre hay pequeñas grandes sorpresas que llevan los comentarios a las butacas.

Este año el cine social ha marcado una vez más la semana, entre películas de dudosa calidad salvadas por su reparto como 'En los márgenes' hasta polémicas manufacturadas en 'Sparta' (que, para muchos, debió haber sido la ganadora de la Concha de Oro) sin olvidar a la justa ganadora del galardón principal. Ahora, aún con la espalda dolorida de los asientos del Kursaal y con sueño acumulado, os vamos a contar las 12 mejores películas que hemos podido ver en un Zinemaldia que, por sorpresa, aún guardaba un hueco para la comedia entre tanto drama de padre moribundo, pareja en crisis y país destruido.

Fondre

Dirección: Carmen Jaquier. Reparto: Sabine Timoteo, Lilith Grasmug, Mermoz Melchior, Barbara Tobola, Marco Calamandrei

La historia de una monja suiza que vuelve a casa para ayudar en la granja tras la muerte de su hermana mayor, termina descubriendo cosas sobre ella misma y acaba encontrando a dios mediante el sexo. Una de las grandes sorpresas del año, con una directora con voz propia que da un retrato potente sobre la liberación, la libertad y la intolerancia ambientada hace 120 años pero con ecos de hoy mismo. Una fabulosa ópera prima para no quitarle el ojo a Carmen Jaquier.

Argentina, 1985

Dirección: Santiago Mitre. Reparto: Ricardo Darín, Peter Lanzani, Alejandra Flechner, Carlos Portaluppi, Norman Briski, Héctor Díaz, Alejo García Pintos

Ricardo Darín es uno de los mejores actores del mundo, y en 'Argentina, 1985' se come los fotogramas como quiere gracias a una trama que se basa en el juicio real a Videla y el resto de los militares argentinos que hicieron el último golpe de estado. Mitre mezcla a la perfección la comedia con el drama, el terror de los testimonios y la magnificencia de Darín recitando un monólogo final que debería formar parte de cualquier escuela de interpretación. Sin duda, una de las grandes películas del año que va a dar muchísimo de lo que hablar.

Godland

Dirección: Hlynur Pálmason. Reparto: Ingvar Eggert Sigurdsson, Elliott Crosset Hove, Vic Carmen Sonne, Jacob Lohmann, Ída Mekkín Hlynsdóttir

Un aviso a navegantes: no es la mejor película que ver si tienes sueño pendiente, pero si logras aguantar un ritmo lento y extenuante, la cinta te recompensa con creces. Los bellísimos escenarios de Islandia esconden una narrativa plagada de maldad, madurez y falta de aceptación con la religión como excusa. Su plano final, sin duda, es uno de los más increíbles del año. Para ver y analizar.

As bestas

Dirección: Rodrigo Sorogoyen. Reparto: Marina Foïs, Denis Menochet, Luis Zahera, Diego Anido, Marie Colomb

Es la mejor obra de Sorogoyen, y esto es todo un cumplido: el autor de 'Que dios nos perdone' o 'Antidisturbios' se va hasta la Galicia rural para contar una película en la que disecciona la violencia inherente al ser humano, la intolerancia al diferente, el encontronazo inevitable entre la urbe y el pueblo y el amor ante todo y contra todo. Para ello se vale de un Luis Zahera que se come la película en cada plano. Espectacular, imprevisible, monumental.

Suro

Dirección: Mikel Gurrea. Reparto: Vicky Luengo, Pol López, Ilyass El Ouahdani

'Suro' podría ser muchas cosas, pero escoge fascinar con un retrato irónico de dos activistas enfrentados a sus propias incongruencias y a la lenta degradación de una pareja dolida por la masculinidad tóxica y la falta de escucha. Y es que lo de irse a vivir a una casita del pueblo y ayudar a recoger corteza de alcornoques suena muy bien hasta que toca enfrentarse con la realidad del mundo en el que te estás metiendo. Y puede que no todos acaben bien parados. Especialmente las supuestas convicciones.

Cerdita

Dirección: Carlota Martínez Pereda. Reparto: Laura Galán, Claudia Salas, Camille Aguilar, Pilar Castro, Carmen Machi, José Pastor, Chema del Barco

¿Un slasher sucio en el Zinemaldia? Todo es posible. Y es que esta es una de las mejores películas españolas del año, y una de las muestras de que se puede hacer cine de género propio sin copiar a nadie, pero hace falta poner ganas. 'Cerdita' es una cinta en la que el pueblo, el bullying y el anonimato se convierten en la máquina perfecta para que corra la hemoglobina. Mejor que el corto del que nació, que ya era estupenda de por sí.

La maternal

Dirección: Pilar Palomero. Reparto: Carla Quílez, Àngela Cervantes, Jordan Dumes, Pepe Lorente, Olga Hueso, Rubén Martínez, Gal-la Sabaté, Neus Pàmies

Debo reconocer que no entré en 'La maternal' y su narrativa desordenada, en parte porque los llantos del bebé y la actitud descarada (adolescente, al fin y al cabo) de su protagonista no resonaron en absoluto conmigo. Sin embargo, es de ley decir que es una buenísima película que va a tocar la fibra sensible de gran parte de la población gracias a unas actuaciones naturales, una dirección que nos mete directamente en la cabeza de una adolescente que acaba de dar a luz y una abuela que ni siquiera estaba preparada, en primer lugar, para ser madre.

Los reyes del mundo

Dirección: Laura Mora. Reparto: Carlos Andrés Castañeda, Davison Florez, Brahian Acevedo, Cristian Campaña, Cristian David Duque

La violencia como única manera de encontrar el Valhalla, tratando de escapar de las garras de un pa´ís injusto que en el proceso de encontrarse a sí mismo se olvidó de los que viven aún de las consecuencias de su pasado. La ganadora de la Concha de Oro es emotiva, violenta, onírica y, sobre todo, profundamente triste, la crónica de una Colombia, un país que mira hacia el futuro sin importarle un presente desolador.

El prodigio

Dirección: Sebastián Lelio. Reparto: Florence Pugh, Tom Burke, Kíla Lord Cassidy, Niamh Algar, Ciarán Hinds, Toby Jones, Elaine Cassidy

En unos tiempos de fake news y gobierno de las emociones, 'El prodigio' viene a resaltar la importancia de la ciencia, de la ficción como manera de reescribir la realidad y de la incongruencia de las religiones que crean miedo y fanatismo a su alrededor. Todo ello ambientado en una historia magnífica con misterio incorporado y unas escenas intrigantes con una Florence Pugh que brilla por sí sola.

El triángulo de la tristeza

Dirección: Robert Östlund. Reparto: Woody Harrelson, Harris Dickinson, Charlbi Dean, Dolly De Leon, Zlatko Buric, Iris Berben, Vicki Berlin

Durante tres partes y unas dos horas y media, Östlund disecciona el mundo moderno mezclando el humor inteligente con el absurdo e incluso el más grosero, en una obra que se revalorizará con el tiempo, cuando aceptemos que una sesión de vómitos puede ser tan divertida si el timing es preciso como una isla de naúfragos cuyo secreto descubre una persona que solo puede decir las mismas tres palabras. Una de las comedias más ácidas del año, contra la que quizá juegue la expectación por la Palma de Oro de Cannes, pero que es capaz de plantarle cara a sus propios haters con ironía pura. Una gozada.

Blonde

Dirección: Andrew Dominik. Reparto: Ana de Armas, Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Evan Williams, Xavier Samuel, Caspar Phillipson

Dice Ana de Armas que el público se va a quedar solo con una de las escenas más explícitas de su 'Blonde', pero creo que se equivoca. La película es tan extrema e intenta jugar a tantas cosas a la vez, casi en cada plano, que va a ser imposible quedarse con solo una de ellas. Ella está perfecta como Marilyn Monroe, pero a lo largo del metraje no se le intenta hacer justicia. Es el mayor fallo de una película que nace con la única pretensión de ser un escándalo y no se niega en ningún momento a sí misma.

Tori y Lokita

Dirección: Jean-Pierre y Luc Dardenne. Reparto: Mbundu Joely, Alban Ukaj, Tijmen Govaerts, Charlotte De Bruyne, Nadège Ouedraogo, Marc Zinga

Hay esperanza para el cine social urbano de la mano de, como no podía ser de otra manera, los Dardenne, que en 'Tori y Lokita' cuentan la historia de dos hermanos (bueno, más o menos) inmigrantes que se las ven y las desean para sobrevivir en las calles de una Bélgica que se niega a aceptar a uno de ellos en el país de forma legal. Aunque en su final la película cae en la moraleja subrayada, no esconde una de las películas con más corazón, personalidad y alma propia del festival, que cayendo en los mismos nichos comunes que muchas otras logra salir victoriosa.