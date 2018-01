Alec Baldwin defiende a Woody Allen después de que varias estrellas se hayan arrepentido de trabajar con el director

Por mucho que se esfuerce por evitarlo, Woody Allen está siendo obligado protagonista del actual y polémico proceso de cambio en Hollywood provocado por la oleada de denuncias de acoso sexual. Después de que Ellen Page, Mira Sorvino, Greta Gerwig, Rebecca Hall y Timothée Chalamet se hayan arrepentido públicamente de trabajar con él, Alec Baldwin ha salido en defensa de Allen.

Los protagonistas de 'Wonder Wheel' han declarado recientemente su admiración por el cineasta (Kate Winslet llegó a decir que Allen "en cierto modo es una mujer") pero Baldwin es el primero que ha decidido romper una lanza a favor de Allen y enfrentarse a otros actores que, después de trabajar con el director, se han puesto en su contra por las graves acusaciones de abuso sexual que estos días vuelve a recordar Dylan Farrow.

Alec Baldwin ha acudido a Twitter para calificar de "injusto" y "triste" que algunos de sus compañeros estén renegando de las películas que hicieron con Allen, incluso renunciando al sueldo que ganaron y donándolo a movimientos anti-acoso, un gesto con el que esperan lavar su nombre ante quienes persiguen al director, por no condenarle antes. Baldwin se mostró orgulloso de trabajar con Allen y lanzó una gran pregunta a todos los que están condenando al cineasta:

Woody Allen was investigated forensically by two states (NY and CT) and no charges were filed. The renunciation of him and his work, no doubt, has some purpose. But it’s unfair and sad to me. I worked w WA 3 times and it was one of the privileges of my career. — ABFoundation (@ABFalecbaldwin) 16 de enero de 2018

"Woody Allen fue investigado por forenses en dos estados (New York y Connecticut) y no se archivaron cargos. Renunciar a él y su trabajo, sin duda, tiene algún objetivo. Pero para mí, es injusto y triste. Trabajé tres veces con WA y fue uno de los privilegios de mi carrera."

Is it possible to support survivors of pedophilia and sexual assault/abuse and also believe that WA is innocent?

I think so.

The intention is not to dismiss or ignore such complaints. But accusing ppl of such crimes should be treated carefully. On behalf of the victims, as well. — ABFoundation (@ABFalecbaldwin) 16 de enero de 2018

"¿Es posible apoyar a los supervivientes de la pedofilia y el asalto/abuso sexual, y también creer que WA es inocente? Yo creo que sí. La intención no es rechazar o ignorar esas reclamaciones. Pero acusar a la gente de tales crímenes debería ser tratado cuidadosamente. Por el bien de las víctimas, también."

Baldwin, que colaboró con Allen en 'Alice', 'A Roma con amor' y 'Blue Jasmine', sumó a sus mensajes una serie de retuits donde recordaba que hay otra versión de la historia de los supuestos abusos del cineasta; Moses Farrow, hijastro de Allen y Mia Farrow, ha negado que su padrastro abusara de Dylan y ha acusado a su madrastra de "lavar el cerebro" a su hija. Aquí cuenta su historia.

Mientras tanto, Dylan Farrow ha estado presionando a Hollywood en las últimas semanas para que denuncien a Woody Allen aprovechando el ascenso de los movimientos #MeToo y Time's Up, e incluso ha concedido una primera entrevista en televisión para contar su versión de los hechos, donde declara: "Soy creíble y estoy diciendo la verdad, y pienso que es importante que la gente se dé cuenta de que una víctima, una acusadora, importa. Y que es suficiente para que cambien las cosas".

Dylan ha pedido a estrellas como Kate Winslet, Justin Timberlake o Blake Lively que dejen de aplaudir a Allen y lo condenen. Ellos no han cambiado de parecer (por ahora) pero otros sí lo han hecho. Recientemente, Mira Sorvino, que ganó un Óscar gracias a Allen por su papel en 'Poderosa Afrodita', publicó una carta donde mostró su apoyo a Dylan Farrow:

"Confieso que en el tiempo que trabajé para Woody Allen era una ingenua joven actriz. Me tragué el retrato mediático de tus alegaciones de abuso contra tu padre como el fruto de una retorcida batalla de custodia entre Mia Farrow y él, y no profundicé más en la situación, por lo cual estoy terriblemente arrepentida. Por esto también debo una disculpa a Mia. Es difícil cortar lazos y denunciar a tus héroes, tus benefactores, a quienes admiras profundamente y hacia quienes sientes una deuda de gratitud por la entera existencia de tu carrera. Decidir, a pesar de que quizá sean fantásticamente talentosos y te ayudaron enormemente, que crees que han hecho cosas para las que no hay excusa. Pero eso es por lo que nos alzamos hoy. Si hay que derribar a todos los viejos dioses, que así sea."

Greta Gerwig también ha expresado su arrepentimiento por trabajar con Allen (coincidió con Baldwin en 'A Roma con amor') y asegura que, tras leer a Dylan Farrow, no volverá a hacerlo. Más abajo puedes leer sus palabras.

"Es algo que me tomo muy seriamente y en lo que he estado pensando profundamente, y ha llevado tiempo reunir mis pensamientos y decir lo que quiero decir. Sólo puedo hablar por mí misma y mi conclusión es ésta: si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, no habría actuado en el film. No he trabajado con él de nuevo, y no volveré a trabajar con él otra vez. Las dos piezas diferentes de Dylan Farrow me han hecho darme cuenta que he aumentado el dolor de otra mujer, y ese hallazgo me rompe el corazón. Crecí con las películas [de Woody Allen], y me formaron como artista, y ahora no puedo cambiar ese hecho. Pero puedo avanzar tomando decisiones distintas."

Rebecca Hall también ha cambiado su discurso en los últimos días, después de trabajar con Allen, en 'Vicky Cristina Barcelona' y en la próxima película del director, conocida como 'A Rainy Day in New York'. Como este rodaje es reciente, y coincidió ya con el estallido de las denuncias de acoso, Hall ha decidido donar lo que ganó por trabajar con Allen a los fondos de defensa de Time's Up:

"El día después de que las acusaciones contra [Harvey] Weinstein aparecieran con toda su fuerza, yo estaba rodando la última película de Woody Allen en Nueva York. No podría haber imaginado un lugar más extraño para estar en ese día. Cuando me pidieron hacerlo, unos siete meses antes, dije que sí rápidamente." "Él me dio uno de mis primeros papeles importantes en el cine, por lo cual siempre he estado muy agradecida, y era para un día en mi ciudad natal: fácil. Sin embargo, posteriormente me he dado cuenta que no hay nada fácil sobre esto. En las semanas siguientes he pensado muy profundamente sobre esta decisión, y he quedado en conflicto y entristecida." "Tras leer y releer las declaraciones de Dylan Farrow hace unos días, y retroceder y leer las antiguas, veo no sólo lo complicado que es el asunto, sino que mis acciones han hecho que otra mujer se sienta silenciada y rechazada. Eso no es algo que se acomode fácilmente conmigo en el momento actual o en cualquier otro, y lo lamento profundamente. Me arrepiento de esta decisión y no habría hecho lo mismo hoy."

De momento, el último actor en sumarse a esta serie de acciones contra Allen es Timothée Chalamet, la gran sorpresa de 'Call Me By Your Name', que también tiene un papel en 'A Rainy Day in New York'. El joven actor publicó este mensaje en Instagram donde sigue los pasos de Hall y anuncia que también va a donar el salario que recibió por la película de Allen:

"Este año ha cambiado el modo en el que veo y siento muchas cosas; ha sido una emocionante y, a veces, educación. En este punto, he elegido proyectos desde la perspectiva de un joven actor intentando seguir los pasos de actores más veteranos que admiro. Pero estoy aprendiendo que un buen papel no es el único criterio para aceptar un trabajo: eso se ha vuelto mucho más claro para mí en los últimos meses, habiendo sido testigo del nacimiento de un poderoso movimiento determinado a terminar con la injusticia, la desigualdad y, sobre todo, con el silencio. Me han preguntado en algunas entrevistas recientes sobre mi decisión de trabajar en un film con Woody Allen el pasado verano. No puedo responder a la pregunta directamente por obligaciones contractuales. Pero lo que puedo decir es esto: no quiero de mi trabajo en el film, y con ese fin, voy a donar mi salario completo a tres organizaciones: TIME’S UP, el centro LGBT de Nueva York y RAINN. Quiero ser digno de estar codo con codo con los valientes artistas que están luchando para que toda la gente sea tratada con el respeto y la dignidad que se merecen."

Por otro lado, Reese Witherspoon, Natalie Portman (que ya destacó hace poco en los Globos de Oro), la directora America Ferrera, Shonda Rhimes y Kathleen Kennedy no han realizado declaraciones concretas contra Woody Allen pero aprovecharon una reunión orquestada por Oprah Winfrey para transmitir un mensaje alto y claro: creen a Dylan Farrow. Puedes verlo en el vídeo que dejo arriba (hablan de Allen a partir del minuto 4:30). Me llaman la atención estas palabras de Portman, y me sorprende que no considere que Allen sea digno de ese trato humano del que habla: