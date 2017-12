Kate Winslet: "Creo que, en cierto modo, Woody Allen es una mujer"

Los innumerables casos sobre abusos sexuales que están sacudiendo Hollywood en la actualidad no son, ni mucho menos, una novedad. Más allá de Rattner, Weinstein y compañía, desde hace décadas las incriminaciones sobre este tipo de conductas han apuntado grandes nombres de la industria, como así demuestran los sonados casos de Roman Polanski o Woody Allen.

Con la industria norteamericana totalmente revolucionada por el escándalo, era inevitable que el estreno de 'Wonder Wheel' no generase ningún tipo de controversia, especialmente después de las acusaciones de abuso que Dylan Farrow —hija de Mia Farrow— ha vertido sobre Woody Allen. La actriz Kate Winslet, protagonista del filme, ha salido a la defensa del director —no sin recibir su consiguiente ración de críticas— aludiendo al prominente lado femenino de Allen.

"Creo que, en cierto modo, Woody es una mujer. Creo que está muy en contacto con ese lado de si mismo. Entiende a los personajes femeninos que crea de forma excepcional. His personajes femeninos siempre son muy ricos, grandes y honestos en lo que respecta a sus sentimientos, y él sabe cómo escribir sus diálogos para que transmitan todo eso."

Las curiosas declaraciones de la intérprete para el Sydney Morning Herald continuaron de un modo menos efusivo cuando se le preguntó si tuvo en consideración el pasado de Allen a la hora de aceptar su papel en 'Wonder Wheel'. Winslet se limitó a contestar que "es un tema de conversación complicado" añadiendo que "con todo el respeto, preferiría no entrar en él". Para terminar, puntualizó que aceptó el papel después de darse cuenta de que "no sabía si todas de esas acusaciones eran ciertas o falsas".

Por si las declaraciones de la actriz fuesen poco, Dylan Farrow ha hecho acto de presencia en un texto para Los Angeles Times titulado "¿Por qué la revolución del #MeToo ha perdonado a Woody Allen?" para echar más leña al fuego, cargando contra Winslet y tildando de hipócritas sus palabras contra Harvey Weinsten, usando como argumento que la oscarizada por 'The Reader' escoge qué acusaciones dar por veraces y cuales no.

"Hablando sobre Weinstein, la estrella de 'Wonder Wheel' Kate Winslet dijo: 'El hecho de que esas mujeres estén comenzando hablar sobre la repugnante conducta de uno de nuestros más importantes y reputados productores es increíblemente valiente y escucharlo ha sido profundamente impactante'. Respecto a Allen, dijo: 'No conocía a Woody y no conozco nada sobre esa familia. Como actor en la película tienes que alejarte y decir que no sabes nada, independientemente de si es cierto o falso. Después de pasar por todo eso, lo apartas a un lado y te limitas a trabajar con la persona. Woody Allen es un director increíble.'"

Polémicas aparte, el próximo 22 de diciembre 'Wonder Wheel' llegará a nuestros cines, ofreciéndonos la oportunidad de disfrutar de lo que apunta a ser una nueva obra remarcable dentro de la extensa filmografía de uno de los cineastas más brillantes de la historia del cine.