Del Toro califica de "genial" el dardo de Natalie Portman en los Globos de Oro y Spielberg avisa de un cambio en los Óscar

La 75ª gala de los Globos de Oro dejó momentos memorables, algunos de los cuales siguen dando que hablar y continuarán haciéndolo durante un tiempo. Uno de los instantes más comentados de la noche fue la sutil pero contundente frase con la que Natalie Portman subrayó la ausencia de mujeres nominadas en la categoría de mejor dirección.

Aunque la crítica es indudablemente acertada, las opiniones se han dividido entre los que aplauden a la actriz y los que creen que fue injusto para los cineastas allí presentes, que no son responsables de la polémica. Desde luego los cinco directores mostraron reacciones serias o incómodas, como si les hubieran dado un guantazo similar al que recibió Harvey Weinstein ayer. Sin embargo, Del Toro afirma que no le molestó por lo ocurrido, al contrario, apoya a Portman:

"¡Creo que fue genial! Ella debe decir exactamente lo que siente. Hay trabajos fenomenales realizados por mujeres directoras", dijo Del Toro en un correo publicado por Indiewire. Y mencionó títulos como 'Mudbound', 'Lady Bird' y 'Wonder Woman'; "son todas fantásticas". Además de Dee Rees, Greta Gerwig y Patty Jenkins, autoras de esos tres largometrajes, este año han destacado cineastas como Kathryn Bigelow con 'Detroit' o Sofia Coppola con 'La seducción' ('The Beguiled').

Desde luego, los miembros de la Asociación de la prensa extranjera de Hollywood (que es la que entrega los Globos de Oro) estuvieron muy desafortunados al ignorar a todas esas realizadoras, y nominar en su lugar a Ridley Scott por la puesta en escena de 'Todo el dinero del mundo', producción que no optaba al galardón de mejor película. Dicho eso, también puede resultar injusto para Luca Guadagnino; 'Call Me By Your Name' era el único drama de los cinco finalistas al Globo cuyo director no estaba nominado.

Habrá, al menos, una directora nominada al Óscar (o eso dice Spielberg)

Otro de los directores finalistas al Globo de Oro, Steven Spielberg, que optaba por 'Los archivos del Pentágono' ('The Post'), también ha hablado sobre la polémica falta de realizadoras en las nominaciones y hace referencia a los mismos trabajos que señalaba Del Toro, lo cual no creo que sea casualidad (no descartaría que en Hollywood se estén recomendando las tres mismas películas). Pero Spielberg va más allá y asegura que habrá, al menos, una directora nominada al Óscar:

"Se está produciendo un cambio de corriente ahora mismo, lentamente, quizá no lo suficientemente rápido, para las mujeres directoras. Quiero decir, ahí tienes a Patty Jenkins [realizadora de 'Wonder Woman']. Tenemos algunas mujeres asombrosas que se han dado a conocer, ya sabes, 'Mudbound' y 'Lady Bird'. Es un año bastante increíble, y creo que veréis algunas nominaciones. Pronostico que este año habrá una mujer nominada al Óscar, o varias."

Lo comprobaremos el próximo 23 de enero, día en el que la Academia de Hollywood dará a conocer las nominaciones de la 90ª edición de los Premios Óscar.