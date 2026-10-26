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Sylvester Stallone reconoce el motivo por el que su hija sale en 'Tulsa King': "Por supuesto que es nepotismo. Obviamente, les damos todas las ventajas"

La estrella de Hollywood señala que "no eres un buen padre si no has practicado un poco de nepotismo"

Stallone
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Mikel Zorrilla

Editor
mikel-zorrilla

Mikel Zorrilla

Editor
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Las acusaciones de nepotismo en Hollywood son cada vez más habituales, provocando todo tipo de reacciones. Ahora ha sido el mismísimo Sylvester Stallone quien ha reconocido que por supuesto que enchufó a una de sus hijas en 'Tulsa King'.

El protagonista de 'Acorralado' destaca en USA Today que "primero dicen: ‘El nepotismo es terrible’. Les respondí: ‘Por favor, no eres un buen padre si no has practicado un poco de nepotismo. Entonces, obviamente, te importan tus hijos, porque ellos son lo primero’”. Más claro no puede ser en su defensa de poner a tus propios hijos por encima de todo lo demás.

"Queremos lo mejor para nuestros hijos"

En el caso de Tulsa King', Scarlet Rose Stallone lleva participando en la serie desde su primera temporada. Es cierto que no aparece en todos los episodios, pero sí que tiene una presencia destacada interpretando a Spencer, un personaje que inicialmente trabajaba en una cafetería y acaba ejerciendo como cuidadora de caballos en el rancho Fennario.

De hecho, el personaje ha ido ganando peso según avanzaba la serie creada por Taylor Sheridan, siendo evidente que Stallone también ha jugado un papel importante en ello. Además, la estrella de Hollywood no se avergüenza de ello en lo más mínimo:

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Por supuesto que es nepotismo, idiota. Por eso somos padres. Queremos lo mejor para nuestros hijos. Así que, obviamente, les damos todas las ventajas.

No obstante, Stallone es consciente de que su hija Scarlet Rose tendrá que demostrar luego que su buen trabajo en 'Tulsa King' no es una casualidad: "¿Podrán mantener ese nivel de excelencia? Eso escapa a nuestro control. Pero si les damos la oportunidad, veremos si son capaces de aprovecharla. Quizás se pregunten: ‘¿Cómo salgo de esta?’. Cuidado con lo que deseas".

Scarlet Rose Stallone Sylvester Stallone Tulsa King

Scarlet Rose Stallone tuvo su primer gran papel como actriz en 2022 con 'Tulsa King', pero no ha sido su único papel hasta la fecha, pues también hemos podido verla en 'Pistoleros', un thriller encabezado por Stephen Dorff y Nicolas Cage, y 'Hunting Season', una película de acción protagonizada por Mel Gibson. Los papeles de ella eran bastante reducidos en ambos casos, pero así sí que puede ir construyendo poco a poco una carrera sólida.

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