El tráiler de 'Origen' esconde una polémica historia detrás del icónico "BRAAAM": "Surgió de decir: vamos a experimentar"

En el año 2009, un breve tráiler de apenas 60 segundos de 'Origen' ('Inception') bastó para dejar huella en el público y anticipar la que sigue siendo una de las películas más icónicas de Christopher Nolan. Entre las imágenes de gravedad cero, los primeros planos de Leonardo DiCaprio y una peonza que invitaba a cuestionar la realidad, había un elemento sonoro que terminaría trascendiendo la propia película: un estruendo grave y contundente conocido como "BRAAAM".

La composición, que acompañó a los avances de la película antes de su estreno en 2010, se convirtió en una de las señas de identidad de los tráileres durante años. Aunque suele asociarse a Hans Zimmer, responsable de la banda sonora de 'Origen', la historia de su creación es bastante más compleja y también implica a otros dos músicos: Mike Zarin y Zack Hemsey.

Un estruendo y hace "BRAAAM"

La banda sonora de Hans Zimmer para 'Origen' es una de las más reconocibles de su carrera y combina instrumentos de viento metal, cuerda y elementos electrónicos. Para desarrollar su propuesta, el compositor tomó como referencia 'Non, je ne regrette rien', la canción de 1960 de Édith Piaf que Christopher Nolan ya había incorporado al guion como parte de la historia. A partir de esa idea, experimentó con distintos sonidos para encontrar una identidad musical que encajara con el universo de la película. De hecho, lo explicó en 2010 a The New York Times:

"Él siempre tuvo a Edith Piaf escrita en el guion, el 'da-da, da-da'. Era como enormes sirenas de niebla sobre una ciudad. Así que podía deslizarme a medio tiempo; podía deslizarme a un tercio de tiempo".

Años después, Zimmer también describió cómo había trabajado con esos sonidos y qué técnicas había utilizado para conseguir el efecto. En una entrevista con Vulture, explicó:

"El sonido, en realidad, es como si pusiera un piano en medio de una iglesia y un libro en el pedal, y estos músicos de viento metal tocaran aprovechando la resonancia del piano. Luego le añadí un poco de tonterías electrónicas. Pero, en realidad, surgió de decir: Vamos a experimentar".

El músico y diseñador de sonido Mike Zarin cuestionó después la versión sobre la creación de este efecto. Contratado por BLT Communications para componer la música del primer adelanto de 'Origen' en 2009, Zarin le contó a IndieWire que apenas había recibido indicaciones sobre el enfoque que debía seguir. "Acababan de empezar a rodar, no recibieron ninguna toma diaria", declaró. Con imágenes de Leonardo DiCaprio a bordo de un tren como punto de partida, Zarin y sus colaboradores Dave Rosenthal y Lauri Brown comenzaron a experimentar con grabaciones y efectos sonoros. "Recorrí la ciudad con una grabadora, me subí al metro, hice un montón de grabaciones de efectos de sonido, capturando esta idea de estar en un tren", explicó.

El proceso terminó cuando Christopher Nolan les envió una referencia musical de 'El caballero oscuro'. Zarin recordó la petición del director:

"En la última semana del proyecto, Christopher Nolan me envió 'Always A Catch' de la banda sonora de 'El caballero oscuro'. Y me dijo: Por favor, tomad lo que habéis hecho y construidlo a partir de esto. Entonces lo tomamos, y yo re-interpolé mi pieza y la adapté a los golpes de batería y a las marcas que Christopher Nolan quería. Se la di a Dave y él la re-interpoló de nuevo, añadió un par de golpes de batería más y cambió algunos niveles aquí y allá, y el resultado final fue BRAAAM".

La tercera pieza clave de esta historia es Zack Hemsey, a quien Warner Bros. encargó la música del último tráiler de 'Origen'. Su composición, titulada 'Mind Heist', tenía un desarrollo más melódico que el primer teaser, pero también incorporaba elementos relacionados con el "BRAAAM". Hemsey firmó un acuerdo de confidencialidad y se ha mantenido aparte sobre las discusiones acerca de la autoría del sonido. Pero sí que habló del impacto que tuvo su trabajo.

"Sin duda, dio mucho que hablar. Incluso fue parodiada por South Park. Creo que en ese momento pensé: Esto es bastante surrealista. Estoy acostumbrado a hacer música en el anonimato, así que fue interesante ver cómo despegaba".

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