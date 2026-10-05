La mayor derrota de Christopher Nolan. El director de 'La Odisea' tenía a Jim Carrey y el "mejor guion" de su carrera, pero abandonó el proyecto

A sus años, Christopher Nolan es uno de los directores más famosos del planeta. Un cineasta aclamado que tiene la capacidad de elegir sin problema cuáles serán sus siguientes proyectos. Sin embargo, no siempre fue así y hubo un momento en su carrera donde no le quedó otra que dejar de lado uno de sus guiones más queridos. La culpa fue de Martin Scorsese.

Scorsese y DiCaprio fueron más rápidos

El realizador de 'La Odisea' se encontraba en plena campaña promocional de 'Insomnio' (2002), su tercer largometraje (un trabajo del que se siente especialmente orgulloso), cuando anunció que su siguiente película sería un biopic de Howard Hughes y que estaría protagonizado por Jim Carrey.

En concreto, esto fue lo que dijo Nolan a The Guardian: "Estoy haciendo una película sobre la vida de Howard Hughes, y Jim Carrey interpretará el papel. Tendrá fuertes conexiones con las películas que ya he hecho".

Los problemas llegaron pronto tras sus declaraciones, ya que en Hollywood llevaban años intentando sacar adelante otro biopic sobre Hughes. De hecho, en 1999 se anunció que Michael Mann iba a dirigirlo, con Leonardo DiCaprio en el papel protagonista, pero la cosa no terminaba de salir adelante. Pero entonces Mann abandonó el proyecto y se contrató a Scorsese, que había colaborado poco antes con DiCaprio en 'Gangs of New York', y eso fue el impulso necesario para poner en marcha 'El Aviador' ('The Aviator', 2004).

No obstante, hubo un tiempo de dudas donde no estaba claro cuál de las dos películas se haría antes, lo cual daba esperanzas a Christopher Nolan. A fin de cuentas, era una época en la que Hollywood no tenían problemas en estrenar con poco margen de separación dos películas con historias similares (recordemos los casos de 'Deep Impact' y 'Armageddon' o los de 'Antz' y 'Bichos'), a lo que hay que sumar que la versión de Nolan parecía estar mejor posicionada para producirse con mayor rapidez.

Nolan, impresionado por la interpretación de Jim Carrey en 'Man on the Moon', estaba convencido de que el actor había nacido para interpretar a Hughes. Carrey estaba comprometido para hacer el proyecto y llegó a afirmar en su momento que "en cierto modo, probablemente yo sea como él. Quiero averiguar qué abismo personal necesitaba llenar, su Rosebud".

Por desgracia, Christopher Nolan se acabó echando atrás. Años más tarde, el director confesó que el motivo de ello había sido 'El Aviador', es decir, que finalmente Nolan no quedó contento con el guion hasta que ya era demasiado tarde.

"Trabajé en ella durante mucho tiempo y no conseguía descifrar la historia. No conseguía descifrarla, y finalmente la descifré justo cuando empezaron la producción de 'El aviador'. Así es Hollywood, ¿verdad?"

En unas declaraciones concedidas en 2014 a DailyBeast quedaba claro lo increíblemente satisfecho que estaba Nolan con su libreto, y cuál fue su reacción al tener que dejarlo aparcado:

"Definitivamente pensaba: '¡Mierda! Creo que es el mejor guion que he escrito'. Y tuve una experiencia realmente maravillosa escribiéndolo. Sí, fue una experiencia frustrante que la otra película se pusiera en marcha."

La influencia en 'Oppenheimer'

Como casi todos los cineastas, Christopher Nolan ha trabajado en otros proyectos que acabó abandonando, pero el director desveló que su biopic de Howard Hughes es el único que tenía "un guion acabado y listo para rodar".

De hecho, Nolan ha reconocido que incorporó elementos del guion a su película de 'Batman Begins' y también ha señalado que este proyecto fue clave para poder hacer otro biopic, 'Oppenheimer', años después.

"Cuando escribí mi guion de Howard Hughes, era la primera vez que me enfrentaba a una figura de la vida real. Intenté trabajar a partir de un libro, y traté de encontrar un enfoque estructural que diera la experiencia de la vida de este tipo. Estaba muy contento con ese guion. Obviamente, no llegué a probar las teorías, porque no llegué a hacer la película. Pero en mi mente pienso: 'Vale, sé cómo hacer esto'.

"Creo que haber escrito el guión de Howard Hughes fue muy importante para tener la confianza necesaria para afrontarlo, sobre todo desde el punto de vista estructural, y saber que si encontraba el enfoque, sería capaz de sumergirme en la vida de ese hombre."

Es una lástima que la película no saliera adelante, pero siempre queda la posibilidad de que Nolan decida retomar el proyecto. Durante años lo descartó, pero ya ha suavizado su postura afirmando que "no lo descarto por completo", algo que ha dicho en varias ocasiones. Quizá ahora puede ser el mejor momento para hacerlo, tras el enorme éxito de 'La Odisea', la película más taquillera de toda la carrera de Nolan.

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