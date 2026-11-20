Steven Spielberg tiene multitud de películas extraordinarias en su filmografía, por lo que es lógico que cada persona tenga su favorita personal. Lo que sí existe es un consenso bastante amplío sobre cuáles son sus mejores trabajos, entre los que nunca se suele incluir la cinta que él mismo ha reivindicado ahora como la más infravalorada de toda su carrera.

El legendario director se ha decantado por 'Always (Para siempre)' cuando le han preguntado abiertamente al respecto: "Creo que la gente debería echar un vistazo a la última película que hizo Audrey Hepburn. Es una de mis favoritas y muy poca gente la ha visto".

"Es una de mis películas a las que tengo más cariño"

Estrenada en 1989, 'Always (Para siempre)' cuenta la historia de cómo un piloto temerario muere en acto de servicio para salvar la vida a un amigo suyo, pero su historia no acaba así. En el cuelo se encuentra con un ángel que le encomienda la misión de volver a la Tierra para proteger a un joven piloto y ayudarlo a convertirse en todo un experto. El problema es que el elegido está enamorado de su antigua novia.

Richard Dreyfuss, Holly Hunter, John Goodman, Brad Johnson y Audrey Hepburn encabezan el reparto de una de las películas que suelen pasar más desapercibidas dentro de la carrera de Spielberg. El propio director reconoce que "no lo hizo mal, pero nunca ha formado parte de mis trabajos de los que me habla la gente cuando me comentan las películas que les han gustado o que tienen curiosidad sobre ella".

Sin embargo, el director de 'Parque Jurásico' ha querido reivindicarla ahora, desvelando además que "es una de mis películas a las que tengo más cariño". Por desgracia, 'Always (Para siempre)' no está actualmente disponible en el catálogo de ninguna plataforma de streaming en España por so habíais quedado con ganas de recuperarla.

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