Sin duda una de las grandes noticias del mes es el fichaje de Robert Pattinson como el nuevo James Bond. El anuncio está trayendo de cabeza a la industria, que se está volcando de lleno en felicitarle, un nuevo 007 para una nueva etapa en MGM Amazon con Denis Villeneuve como director.

Entre las felicitaciones del propio Villeneuve, de la Familia Real británica, y de todas celebridades que se nos ocurran, faltaban unas reacciones que muchos esperaban: las de los anteriores James Bond.

Mucha suerte, agente

Pierce Brosnan, que encarnó al agente británico en cuatro películas desde 1995 a 2002, ha querido felicitar a Pattinson desde su cuenta de Instagram. Ambos trabajaron juntos en 'Recuérdame', el drama romántico que Pattinson co-protagonizó junto a Emily de Ravin, como Brosnan también ha recordado en su mensaje.

"Querido Robert, bienvenido al mundo de Bond. Vas a ser magnífico. Guardo con cariño los recuerdos de nuestro tiempo juntos haciendo 'Recuérdame'. Ha sido una alegría verte crear una trayectoria de trabajo tan remarcable y fortalecerte de una a otra. Disfruta del viaje. Grá mor, Pierce", escribió el actor irlandés.

También se ha pronunciado George Lazenby, que se metió en el traje de James Bond con '007 Al servicio secreto de su Majestad' en 1969 y también ha dado la bienvenida a Pattinson a través de sus redes sociales.

"He oído que han anunciado un nuevo James Bond... Robert, bienvenido al club más exclusivo del mundo", celebró Lazenby, que también le dejaba un recadito importante: "Pero acuérdate de pasarlo bien. A ver si tu también tienes ese momento de 'seguro que esto no les pasó a los otros'. Te deseo lo mejor, amigo. Con cariño, George".

Ralph Fiennes, otro veterano de la franquicia tras interpretar a M en 'Skyfall', 'Spectre' y 'Sin tiempo para morir', ha apostillado que Pattinson es un gran actor y una elección brillante para el papel. Eso sí, en cuanto a lo que aún respecta: "lo siento, pero aún sigo enamorado de Daniel Craig, así que es difícil".

Ahora, efectivamente, la reacción que nos falta para terminar de cantar bingo es la de Daniel Craig, el predecesor inmediato de Pattinson. Veremos si no tarda mucho en pronunciarse, que por ahora nos está dejando con la intriga.

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