Nicolas Cage llegó a convertirse en una de las mayores estrellas de Hollywood, pero lo cierto es que ninguna tuvo una gran franquicia que le asegurase mantener una posición privilegiada en Hollywood. Lo más cerca que estuvo de ello fue gracias a una película de aventuras que triunfó en taquilla y parecía una versión moderna de Indiana Jones, quizá el mayor icono de la historia del cine de aventuras.

Aquí en vez del Indiana Jones de Harrison Ford teníamos a un carismático Cage dando vida a Benjamin Gates, un buscador de tesoros que se enfrenta al mayor reto imaginable en 'La búsqueda'. Pasando por diversos lugares emblemáticos y haciendo creíble el imposible de robar la declaración de la independencia de Estados Unidos, sigue siendo un pasatiempo de primera.

Bien pronto se puso en marcha una segunda entrega que acabó estrenándose en 2007. Pese a que tuvo aún más éxito que su predecesora - 'La búsqueda: El diario secreto' recaudó 459 millones en cines frente a los 347 que logró la primera entrega-, la franquicia no ha vuelto a tener más películas desde entonces. Sí es cierto que hubo una serie de corta vida en Disney+, pero no era lo mismo sin la presencia de Cage.

Todos los detalles sobre el 4K de 'La búsqueda'

Mientras esperamos a ver si es cierto que 'La búsqueda 3' termina de concretarse, la alegría que va a darnos Disney es el lanzamiento este 23 de noviembre de 'La búsqueda' por primera vez en 4K. Esto va a suponer una mejora brutal en el apartado visual y también en el apartado sonoro, al menos en la versión original, ya que se va a incluir una pista en DTS-HD Master Audio 5.1 que no estaba presente en el blu-ray previamente comercializado.

En la edición distribuida por Divisa también se incluirá una copia de dicho blu-ray para así tener acceso a todos los extras disponibles de 'La búsqueda'. Sí que es una pena que no se incluya ninguno nuevo, pero hay que ser justos y reconocer que ya era una edición bastante completa en ese apartado.

La guinda es que se lanza tanto una edición sencilla en UHD por 26,99 euros como una versión para coleccionistas en caja metálica por 32,99 euros. Me hubiese encantado que el diseño del steelbook girase alrededor del cartel origianl, pero tampoco me disgusta para nada la opción elegida.

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