Michael Caine es uno de los actores más respetados de la historia del cine, aunque lo mismo puede decirse de John Wayne, probablemente la mayor leyenda de la historia del western. Curiosamente, los caminos de ambos llegaron a cruzarse cuando la carrera de Caine empezaba a despegar tanto que hasta el propio Wayne se había percatado de ello.

Todo esto sucedió alrededor de 'Ladrona de amor', la película que Caine rodó en 1966 junto a Shirley MacLaine, siendo esa su primera visita a Hollywood. Obviamente, eso le dejó tiempo libre, siendo durante una semana libre cuando se cruzó de forma inesperada con el protagonista de 'Centauros del desierto', mientras Caine estaba alojado en un hotel de Beverly Hills:

"No digas demasiado"

Escena de la película 'Locura de amor'

Durante el día iba al lobby del hotel a ver si podía ver a alguna estrella, y un día llegó un helicóptero y dentro estaba John Wayne, luciendo su sombrero de cowboy.

Wayne fue a registrarse en el hotel, siendo entonces cuando notó la presencia de Caine: "Me dijo: "¿Cómo te llamas chico?" Yo le respondí "Michael Caine". Me replicó "¿Sales en esa película llamada 'Alfie'? La he visto". Fue entonces cuando Wayne le dijo "Chico, vas a ser una estrella. Yo dije "Oh, gracias, señor", y me dijo, Pero déjame darte un consejo, y me dijo, Habla bajo, habla lento y no digas demasiado". Sin embargo, lo mejor todavía estaba por llegar, ya que Wayne se percató de cómo iba vestido Caine.

"Nunca uses zapatos de ante", le aconsejó Wayne, algo a lo que Caine reaccionó con cierta in incredulidad, pero la respuesta del primero fue sensacional e indiscutible: "Chico, vas a ser una estrella. Un día vas a estar en el baño haciendo pis y el tipo haciendo lo mismo a tu lado te va a mirar y decir "Michael Caine"... y entonces va a hacer pis encima de tus zapatos".

Una de las particularidades del ante es que absorbe los líquidos muy rápidamente, haciendo así extremadamente difícil la limpieza de cualquier mancha de orina. Y todo apunta a que Wayne ya pasó ante una situación así y no le quedó otra que tirar a la basura ese par de zapatos...

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