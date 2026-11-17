La próxima aventura de James Bond empieza a generar expectación mucho antes de que arranque su rodaje. Con Robert Pattinson confirmado como el nuevo rostro del agente 007 y Denis Villeneuve al frente de la dirección, todavía queda una incógnita importante por resolver: quién será el encargado de ponerle las cosas difíciles al espía británico. Y Brad Pitt ya ha dejado claro que estaría encantado de asumir ese papel.

El actor estadounidense se enteraba de la noticia durante la presentación de su nueva película, 'Las nuevas desventuras de Cliff Booth'. Preguntado por la elección de Pattinson como Bond, Pitt reaccionó con sorpresa, ya que todavía no conocía la decisión, pero enseguida mostró su entusiasmo por el fichaje.

"¿De verdad? ¡Me encanta esta idea! Me gusta mucho lo que está haciendo Robert Pattinson, me gustan sus elecciones y creo que es un actor de verdad. Es una gran decisión", comentó ante las cámaras de Extra TV. Unas palabras con las que dejó patente su confianza en el intérprete británico y en la nueva dirección que puede tomar la saga.

Sin embargo, la conversación dio un giro todavía más interesante cuando le preguntaron si estaría dispuesto a convertirse en el próximo gran enemigo de Bond. Pitt no necesitó demasiado tiempo para responder. "¡Robert! ¡Denis!", exclamó mirando a cámara y acompañando sus palabras con un guiño exagerado.

Después fue todavía más claro y se acordó de un actor español, Javier Bardem: "Me gustaría hacerlo. Estaría dispuesto. Es decir, mi amigo Javier lo hizo muy bien. Dejó un listón muy alto, pero aceptaría el reto".

Mensaje a Villeneuve

La referencia a Bardem no es casual. El español interpretó a Raoul Silva, uno de los villanos más recordados de la franquicia, en 'Skyfall' (2012), protagonizada por Daniel Craig. Su trabajo dejó el listón especialmente alto para cualquiera que aspire a ocupar ese lugar en la nueva etapa de 007.

Pero Brad Pitt no se quedó en aquellas declaraciones. Durante otra entrevista con Complex, la estrella de Hollywood insistió en su candidatura con un mensaje mucho más directo: "Apuntadme para ser el villano. ¡Llamad por teléfono a Denis Villeneuve y vamos allá!".

La posibilidad resulta especialmente llamativa si se tiene en cuenta que, a sus 62 años, Pitt ya ha explorado el lado más oscuro de la interpretación. En los años noventa dio vida a un asesino en serie en 'Kalifornia', recibió una nominación al Oscar por su papel en 'Doce monos' y encarnó al imprevisible Tyler Durden en 'El club de la lucha'.

Ahora, con una carrera consolidada y una nueva etapa de James Bond en preparación, la incorporación de la veterana estrella como antagonista supondría un atractivo encuentro cinematográfico tanto para los fans como para el público que no es fan de la saga. Por el momento, no existe ningún anuncio oficial sobre el reparto más allá de Robert Pattinson, pero Pitt ya ha presentado su candidatura públicamente.

La nueva película del agente 007 está escrita por Steven Knight y será dirigida por Denis Villeneuve para Amazon MGM Studios, que asumió el control creativo de la franquicia el año pasado.

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