Robert Pattinson ya era uno de los actores de moda en Hollywood, pero su fichaje por Amazon para sustituir a Daniel Craig como el nuevo James Bond va a hacer que su popularidad se dispare aún más. Y, claro, son muchos los que están ahora repasando su trayectoria. No solo su filmografía, sino también su vida personal y algunas de sus declaraciones más comentadas. Por ejemplo, en 2020 dieron mucho que hablar unas palabras suyas en las que parecía mostrarse reacio a entrenar para sus películas.

Era primavera, un periodo marcado por la crisis sanitaria de la Covid-19, que paralizó multitud de rodajes, entre ellos el de 'The Batman' en Reino Unido, e hizo que muchos actores se quedaran en casa. Pero eso no significaba que las estrellas de la película de Matt Reeves estuvieran de vacaciones. Robert Pattinson, por ejemplo, debía mantenerse en forma para cuando se reanudara la producción, y Warner Bros. incluso le asignó un entrenador que le dejó una pelota Bosu, una pesa y una súplica: que las utilizara.

Fue entonces cuando GQ entrevistó al actor y este provocó la ira de decenas de miles de seguidores del Caballero Oscuro que aún tenían dudas con su casting: "Creo que si te pasas el tiempo haciendo ejercicio, eres parte del problema. Sientas un precedente. Nadie hacía esto en los años 70. Ni siquiera James Dean estaba tan musculoso", aseguró, añadiendo que "literalmente" apenas estaba entrenado, todo lo contrario que su compañera de reparto, Zoë Kravitz, que sí hacía ejercicio cinco días a la semana.

Ya os podéis imaginar cómo navegar por X / Twitter por aquellas fechas: un hervidero de quejas y, también, de bromas, tanto de sus palabras como de sus fotos publicadas en la conversación con el medio británico. Muchos llegaron a temerse lo peor para la película. Luego se estrenó y vimos a un murciélago que, bueno, no tenía el físico de Ben Affleck, pero cumplía con nota en el papel, así que aquello quedó rápidamente olvidado. Sin embargo, lo cierto es que Pattinson en verdad se estaba quedando con nosotros.

El desmentido posterior del actor

Sí que entrenó, y mucho, pero quiso hacer la gracia. Así lo aseguró años más tarde, de nuevo en GQ: "Todo el mundo decía: 'No hiciste nada de ejercicio'. ¡Entrené todos los puñeteros días! Incluso después de todo eso, sigo pareciendo alguien que no hace ejercicio. Entrenaba dos veces al día, a eso de las tres de la madrugada. Todo esto es solo porque lo dije en una entrevista. ¡Solo intentaba parecer guay!". Así que nada, fans de 007, no temed porque os espera un tipo más que comprometido con su trabajo.

Imagen | 'Tenet'

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