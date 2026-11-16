Martin McDonagh es uno de los mejores cineastas actuales, y todo pasa por convertir cada historia en un relato de prisiones

El nivel de Martin McDonagh como cineasta ha sido tan extraordinario que puede estrenar una película como ‘Wild Horse Nine’ y que no parezca de las más redondas de su filmografía y, al mismo tiempo, sea una de las mejores del año. Otra estupenda lección de cómo jugar con elementos completamente familiares y darles una orientación particular que está fuera del alcance de la mayoría.

Todo es realmente reconocible en ‘Wild Horse Nine’, aunque cambie el escenario y la localización. Dos asesinos se relocalizan en un lugar remoto donde no levanten sospechas, y acaban teniendo conversaciones bastante inapropiadas para oídos ajenos tanto de la naturaleza terrible de lo que hacen como de cualquier parida como puede ser empezar unas memorias hablando de dinosaurios. Su primera película, ‘Escondidos en Brujas’ (’In Bruges’), ya lidiaba con muchas de estas ideas, pero es que la idea de intentar desacralizar al criminal desde el humor tiene su propio recorrido en la historia cinematográfica.

Quizá por ello esta, como las otras películas de McDonagh, esquivan los pecados que podrían condenar a cualquier otro dramaturgo que lleva su escritura al terreno del cine. Quitando ‘Siete psicópatas’ (’Seven Psychopaths’), con más personajes y lugares en los que moverse, todas las películas del autor británico-irlandés tienen todavía características de una obra de teatro contenida: pocos personajes, un escenario muy concreto y más progresión mediante la conversación que a través de acción.

Pero sus películas nunca caen del todo en el problema de lo que podríamos pensar que es “teatro filmado”, y la clave está en que McDonagh no rompe del todo la manera de escribir y cómo deja a sus actores interpretar el material. Nunca desnaturaliza su estilo, o intenta compensar esa dramaturgia subyacente con un trabajo muy visual y excesivamente elaborado para intentar convencernos de que está haciendo esfuerzo. Sus películas son exquisitas igualmente de ver sin dejar de estar pegadas a la contención y la conversación que le caracterizan.

Hay claves para ello ya presentes en ‘Escondidos en Brujas’, pero que ha ido desarrollando con cada película que ha estrenado. Una es aprovechar la cercanía de la cámara como observador para hacer a sus actores apoyarse a menudo en silencios (en algunos casos están bien medidos para dejar espacio a la risas tras los chistes), o no preocuparse por hacer la pronunciación de los diálogos o la realización de gestos para que se aprecien desde la grada lejana. En ‘Wild Horse Nine’ hay muchos ejemplos de cortar a la cara de Sam Rockwell para tener un impacto cómico impagable para enriquecer ciertas conversaciones.

Prisiones reales y figuradas

El McDonagh cineasta es capaz también de dar un increíble uso a la música, desde las creaciones propias de Carter Burwell hasta canciones populares que introduce, para dar con situaciones estimulantes y cinemáticas (el gran momento de ‘Tres anuncios a las afueras’ donde suena ‘Chiquitita’). Es un ejemplo de la otra gran virtud que parece teatral, pero vuelve cinematográfico: la ambientación en un espacio y dejar que los personajes lo habiten.

Sea en un pueblo o en una isla (escenarios a los que recurre mucho), McDonagh deja encerrados a sus personajes en un espacio y casi vuelve este mismo una prisión. Una situación donde no pueden escapar, y no pueden tampoco distraerse del todo de sí mismos. Aunque su cámara viaje por los sitios de una manera a veces turista, pero siempre capaz de reflejar su belleza, los protagonistas nunca disfrutan de donde están porque nunca escapan de aquello que les atormenta. Están encerrados en un lugar, pero también en un problema: la depresión, la rabia, la soledad o incluso la memoria.

Esto le permite desentrañar más a personajes tan particulares como los que escriben, alcanzando estudios de estados de ánimo y relaciones personales como la de esta ‘Wild Horse Nine’ o la magistral ‘Almas en pena de Inisherin’. El cine de McDonagh tiene muchos lugares comunes y repetidos, pero nadie los elabora y exprime con tanta inteligencia dramática y también cinemática como él.

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