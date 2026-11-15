"Es el sitio que más quiero en el mundo". Michael Douglas visitó Mallorca por primera vez en 1990 y hay un lugar que cambió su vida para siempre

Hay varios actores de Hollywood que han quedado encantados con España, hasta el punto de decidir mudarse y vivir en nuestro país de forma permanente. Una leyenda como Michael Douglas no ha llegado a tanto, pero en 1990 visitó Mallorca por primera vez y su vida cambió para siempre.

El propio protagonista de 'Instinto Básico' así lo explicaba en un vídeo promocional donde destacaba que "cuando vi S'Estaca por primera vez en 1990, también quedé prendado y compré la propiedad", destacando que muchos amigos suyos han pasado temporadas en su propiedad allí con una extensión de 77 hectáreas y situada en la Serra de Tramuntana.

"Tener una mujer feliz a tu lado hace que la vida sea feliz"

Foto de la finca de Michael Douglas, cortesía de Engel & Völkers

Douglas compró la finca junto a su por aquel entonces esposa Diandra Luker por un precio de 3,5 millones de dólares. Tras su divorcio, ambos compartieron su propiedad durante más de dos décadas, pero el actor adquirió también la parte de Luker en el año 2021 para usarlo de forma exclusiva junto a Catherine Zeta-Jones.

Sospecho que todo lo que rodeó a la pandemia de coronavirus tuvo mucho que ver en ello, pues Douglas recordaba lo siguiente en Última Hora: "Cuando llegó la pandemia, justo acabábamos de despedirnos de nuestros hijos. Mi hija estaba estudiando en un colegio en Suiza, nos estábamos preparando para el síndrome del nido vacío y entonces llegó la COVID-19, que nos obligó a reagruparnos y fue maravilloso. La pandemia nos ha unido muchísimo y estamos muy agradecidos de haber podido vivir todo este tiempo con nuestros hijos. Nuestros trabajos nos obligan a viajar mucho. Mire, cuando trabajo lo hago rodeado de 150 personas. Este tiempo en familia nos ha dado mucho". Nada mejor para ello que esa finca.

"Tener una mujer feliz a tu lado hace que la vida sea feliz. Me encanta regresar a Mallorca. Llevo viniendo más de 30 años y he aprendido con el tiempo que ‘Esposa feliz, vida feliz'. Catherine, mi esposa, es muy feliz aquí; más ahora que ya no compartimos la casa con mi primera mujer, Diandra. Ahora se siente mucho más cómoda. Está decorando la casa a su manera. Eso me hace feliz, verla feliz de verdad y aquí, en nuestra casa y con nuestros amigos", sentencia el inolvidable Gordon Gekko de 'Wall Street'.

De hecho, se supo que en 2014 valoraron muy seriamente vender la finca en Mallorca en 2014, pero en 2020 la retiraron del mercado. No es para nada casualidad que Douglas completase poco después la adquisición completa de la misma: "Era muy incómodo compartir la casa de s'Estaca con mi exmujer, Diandra. Seis meses para cada uno no era algo agradable para nadie. Ahora que ya está todo arreglado y que la casa es cien por cien nuestra, de Catherine y mía, puedo decir que nunca me quise ir".

Sí que reconoce que "hablo un español pésimo, pero este lugar me gusta cada vez más" y asegura que "es el sitio que más quiero en el mundo", haciendo todo lo posible para preverse un lugar concreto que le ha cautivado más que ningún otro:

Con la Serra de Tramuntana. Esta parte de la Isla es lo que he trabajado para que se convirtiera en Patrimonio de la Humanidad. Hice la Costa Nord siguiendo la estela que dejó el archiduque Luis Salvador. Todo su mundo me inspiró. Sus paisajes y sus trabajos marcaron y marcan mi camino. Ahora estoy muy involucrado en la ONG Tramuntana 21, que lucha para que se mantengan los olivos milenarios en las fincas de la Serra. Queremos que en la Serra no se construya, que se mantenga tal cual está, que Deià siga siendo el pueblo que siempre ha sido. Preservar y ayudar.

Su implicación con la zona le llevó a participar en 2024 en un homenaje a la gent grant de Valldemossa, donde cada año se reúnen a la gente mayor del pueblo, con motivo de su 80 cumpleaños, compartiendo además un vídeo al respecto en su cuenta de Instagram.

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