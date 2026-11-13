Hace 23 años, Stan Lee y Pamela Anderson crearon una serie sobre una stripper superheroica. Ahora es la prueba definitiva de que el creador de Marvel no era infalible

Las creaciones de Stan Lee son conocidas por millones de personas. Spider-man, Los Cuatro Fantásticos, Hulk, Daredevil... Prácticamente todos los héroes de los primeros años de Marvel tenían su sello, aunque muchos de ellos estaban desarrollados por los dibujantes que le acompañaban (aunque ese es otro debate, me temo). Sin embargo, poco a poco fue dejando su imperio en manos de otros y dedicándose a otro tipo de proyectos. Algunos tuvieron éxito. Otros... Bueno, otros eran 'Striperella'.

La heroína va desnuda

A finales de los 90, el guionista creó Stan Lee Media tratando de crear nuevas series que sorprendieran a propios y extraños, como 'The Backstreet Project', donde los Backstreet Boys (doblándose a sí mismos) eran superhéroes, 'The Drifter', que trataba de un hombre que podía viajar en el tiempo o 'The 7th Portal', que mostraba a un equipo de ciber-superhéroes que debían luchar contra supervillanos en la web (a inicios de siglo, es lo que tocaba). Apenas tuvieron recorrido, la empresa cayó en bancarrota dos años después de crearse y Lee volvió a la casilla de salida.

Después de pelear con Marvel por un porcentaje de los beneficios de 'X-Men' y 'Spider-man', el autor fundó otra nueva empresa, POW! Entertainment, que, sorprendentemente, sigue funcionando hoy en día. Y digo "sorprendentemente" porque su primer proyecto fue una de esas cosas que hay que ver para creer: 'Striperella' era una serie de animación de 2003 protagonizada por Pamela Anderson sobre una stripper llamada Erotica Jones (ojalá me lo estuviera inventando) que por la noche lucha contra el crimen.

Stan Lee creó la idea y los personajes, pero, para ser justos, él esperaba que fuera una serie para el prime time que no resultara "guarra", sino simplemente divertida. Le dio el proyecto a otros guionistas y se desentendió, pero la serie fue por otros derroteros que, efectivamente, la hicieron más pervertida de lo que Lee pretendía. Incluso Pamela Anderson, según afirma ella misma, dio ideas en los guiones, afirmando que tanto Lee y ella admiraban el trabajo del otro. El resultado no fue muy digno de admirar.

¡Pechos fuera!

'Striperella' se emitió en dos montajes diferentes: con y sin censura. Al fin y al cabo, la superheroína no perdía ocasión de mostrar sus pechos. De hecho, en un toque muy de 2003, se llegó incluso a plantear hacer captura de movimiento en Anderson para poder reflejar fielmente su anatomía. Aunque todos los implicados esperaban que la serie no resultara grotesca, solo hace falta echar un vistazo a algunos de sus superpoderes para darnos cuenta de que erraron el tiro.

Striperella era capaz de expandir sus pechos aguantando la respiración, tenía inmunidad en la piel (por lo que llevaba bikinis en la nieve), podía hacer que cualquier persona dijera la verdad si agarraba sus pechos mientras y era capaz de sacar cualquier tipo de objeto de su escote. Nuestra heroína se enfrentaba a enemigos como Reina Clitorus o el Doctor Cesárea pero, como véis, aunque a día de hoy tiene un humor caducado, en su momento se consideró incluso innovador.

La serie duró 13 episodios en Spike TV y no fue renovada, en parte por un problema judicial. Sí, de verdad. Janet Clover, más conocida como "Jazz", era una stripper de Florida que demandó a Viacom, Lee y Anderson afirmando que le contó su idea al creador durante una sesión privada de baile en su club. La cosa no fue a más: POW! pasó a otros proyectos como el manga 'Heroman' o el reality '¿Quién quiere ser un superhéroe?', olvidándose por completo de la heroína enmascarada en topless. Los inicios de este siglo fueron, definitivamente, una cosa.

En Espinof | ¡Excelsior! Así han sido los geniales cameos de Stan Lee en el cine y la televisión

En Espinof | Las mejores series animadas de 2026