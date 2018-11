Excelsior! Así han sido los geniales cameos de Stan Lee en el cine y la televisión

Ya ha pasado prácticamente un día desde que conocimos y compartimos con vosotros la triste noticia del fallecimiento de Stan "The Man" Lee, pero aún seguimos apenados ante la pérdida de uno de los grandes estandartes ya no sólo del conocido como noveno arte en particular, sino de la cultura pop en general.

Más allá del legado que Lee ha cedido al mundo del cómic con sus fantásticas creaciones —y co-creaciones— durante su periplo en la Casa de las Ideas, el séptimo arte siempre recordará al padre de 'Daredevil', 'Spider-Man' y muchos otros superhéroes por sus tronchantes —y entrañables— cameos en largometrajes tanto pertenecientes al Universo Cinematográfico de Marvel como ajenos a este.

A modo de tributo, hemos realizado este vídeo en el que repasamos las variopintas apariciones de Stan Lee en el cine —y la televisión— en unos cameos capaces de arrancar los aplausos de una sala de cine al completo y, sobre todo, las sonrisas de un respetable que siempre estará a los pies del maestro.

¿Cuál es vuestro cameo favorito de Stan Lee?