Johnny Depp regresa por todo lo alto con 'Scrooge y los fantasmas de la Navidad': una escalofriante y notable adaptación del clásico de Charles Dickens

La carrera de Johnny Depp se fue al traste hace ya varios años, pero su victoria legal sobre Amber Heard invitaba a pensar que le iba a costar bien poco volver a remontar el vuelo en Hollywood. Sí es cierto que ha hecho alguna que otra cosa -como 'Jeanne Du Barry'-, pero su regreso por la puerta grande se concreta ahora con 'Scrooge y los fantasmas de la Navidad'.

Nueva adaptación del clásico inmortal de Charles Dickens que ya había sido llevado al cine en varias ocasiones, 'Scrooge y los fantasmas de la Navidad' propone un enfoque algo más oscuro, buscando en todo un momento el difícil equilibrio entre abrazar el componente más terrorífico de la historia y que la mayoría está acostumbrado a versiones más cercanas al puro entretenimiento familiar.

Una Navidad más escalofriante

No obstante, teniendo detrás a un director como Ti West estaba claro que 'Scrooge y los fantasmas de la Navidad' no iba a ser una adaptación al uso, algo que empieza a percibirse con fuerza a partir de la aparición del fantasma de las Navidades pasadas. Hasta entonces sí que había ciertos apuntes góticos que luego ganan mucha más presencia, pero todo se siente más convencional.

Ahí la visión que propone el guion de Nathaniel Halpern ('Legión') se sigue sintiendo como una versión más o menos tradicional del relato de Dickens. Narrado de forma ágil y precisa por West y con un inspirado Depp al frente del reparto, pero es evidente que hacía falta algo más para que la película pudiera brillar de forma individual.

Que una película así tuviera un cierto toque siniestro era hasta cierto punto inevitable, pero West lo abraza por completo desde el mismo momento en el que hace acto de presencia una irreconocible Andrea Riseborough como el fantasma de las Navidades pasadas. Ahí ya hay un cambio claro en el tono, pues hay un fuerte contraste con la vocación casi cómica del personaje de Ian McKellen y todo lo que viene después.

Por supuesto que se mantiene el mensaje y también las líneas maestras sobre cómo la actitud del protagonista va cambiando a medida que esas apariciones le muestran todo lo que fue, lo que es y lo que será. Por ahí puede haber algunos detalles aquí y allá de innovación, pero Halpern opta por no desviarse demasiado de la obra de Dickens, pero sí favoreciendo esa visión más siniestra de la historia que propone West.

Es ahí también donde hay un matiz importante a la hora de entender mejor al Scrooge de Depp, quien en más de un momento parece totalmente motivado por el miedo, algo que también se transmite al espectador a través de algunas imágenes con tal potencia visual que me da que podrían incluso dejar traumatizados a algunos niños que se acerquen a verla.

Sí es cierto que West no puede permitirse ir sin frenos en esa dirección, pero así logra dar una dimensión diferente a un relato por todos conocidos. Y de paso ayuda a que su vertiente más dramática tenga un eco emocional más fuerte en el espectador cuando perfectamente podría haber sido una película bienintencionada con la que salir rápidamente del paso. Algo que Depp también abraza de lleno, ofreciendo así a un Scrooge familiar pero nunca repetitivo.

De hecho, aquí realmente se consigue que uno entienda el cambio de Scrooge más allá de porque tiene que suceder, mientras que por el camino se opta por un enfoque tan siniestro como (a su manera) gozoso para que West deje su huella. Todo ello adornado con un buen reparto de actores secundarios, un excelente trabajo de ambientación y la certeza de que ha merecido mucho la pena pese a que ya sepamos todo lo que va a ir sucediendo.

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