Ha fallecido Stacy Keach, pero siempre lo recordaremos como un actor fiable que engrandeció películas como estas 3 imprescindibles

Hay actores a los que no siempre ubicas el nombre, pero reconoces perfectamente porque te lo topas continuamente viendo una cantidad respetable de películas. También es cierto que Stacy Keach poseía unas facciones reconocibles, pero era la clase de actor de carácter que siempre dejaba impacto en las películas y series en las que participaba.

Una habilidad para engrandecer papeles pequeños y películas que podrían haber sido discretas que se echará de menos. El actor ha fallecido a los 85 años y ahora lo recordamos con algunas de sus películas más destacadas o memorables que podemos encontrar en las diferentes plataformas de streaming.

‘Fat City, ciudad dorada’ (’Fat City’, 1972)

Dirección: John Huston. Reparto: Stacy Keach, Jeff Bridges, Susan Tyrrell, Candy Clark, Sixto Rodríguez.

Entre sus pocos protagónicos que realmente hayan trascendido, hay un ganador claro en un perdedor nato. Su decadente púgil en este imprescindible drama de boxeo y adicciones de Jonh Huston consigue puntos de lo más conmovedores para capturar los extremos y fracasos de una masculinidad sin rumbo.

Ver en Filmin

‘Bolsa de cadáveres’ (’Body Bags’, 1993)

Dirección: John Carpenter, Tobe Hooper. Reparto: John Carpenter, Tom Arnold, Tobe Hooper, Robert Carradine, Stacy Keach, Mark Hamill.

Suya es una de las tres estrambóticas historias que componen esta antología de terror diseñada y presentada por John Carpenter. Aquí interpreta un hombre poseído por un tratamiento contra su alopecia que tiene el grado perfecto entre capturar la obsesión y ser tronchante dentro del horror.

Ver en Amazon Prime Video y en Filmin | La mejores antologías del cine de terror

‘American History X’ (1998)

Dirección: Tony Kaye. Reparto: Edward Norton, Edward Furlong, Fairuza Balk, Stacy Keach, Elliott Gould.

Keach como actor, además de ser un “oh, es ese tío” de manual para los que hemos visto mucho cine estadounidense, era capaz de alterar la gravedad de las escenas en las que estuviera, no importaba la cantidad. Por eso acaba siendo el nazi más imponente en una película llena de ellos como este impactante drama.

Ver gratis en 3Cat | La crítica en Espinof

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las mejores películas de drama en streaming