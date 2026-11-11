Todo ha cambiado con el final de 'Seven Havens'. La nueva 'Avatar' da un golpe en la mesa y plantea un futuro esperanzador pero lleno de incertidumbre para Pavi y Nisha

Tras una década de espera ha arrancado 'Avatar: Los siete refugios' ('Avatar: Seven Havens'), la nueva serie ambientada en el universo animado de Bryan Konietzko y Michael DiMartino.

Es el turno de una maestra de la Tierra para tomar el relevo como nueva Avatar tras Korra, aunque el mundo es muy diferente a como lo conocimos en las dos series anteriores y Pavi y su hermana Nisha se enfrentan a amenazas salidas directamente de sus peores pesadillas.

¡Este artículo contiene spoilers del final de 'Avatar: Los siete refugios'!

Aceptando nuestro destino

'Avatar: Los siete refugios' ha supuesto una ruptura total con 'Avatar: La leyenda de Aang' y 'Avatar: La leyenda de Korra', ya que se ambienta más de 200 años en el futuro y el mundo aún se está recuperando de un gran cataclismo. ¿Lo peor? Que Avatar Korra fue su causante, por lo que ahora el Avatar es considerado un villano, el peor enemigo de la humanidad, y los seres humanos han construido siete refugios para tratar de sobrevivir en este mundo hostil.

Pavi es una niña huérfana que descubre que tiene más poderes además del domino de la tierra, lo que la convierte en el nuevo Avatar. Pero, por primera vez en la historia, resulta que su hermana gemela Nisha también es el Avatar, y ella lleva años preparándose para cumplir su destino bajo el cuidado de la orden del Loto Blanco.

A lo largo de esta primera temporada de 'Avatar: Los siete refugios' hemos visto a Pavi y Nisha enfrentarse a desafíos demasiado duros para dos niñas de nueve años. Desde el rechazo de la sociedad, que teme y persigue al Avatar, el abandono por parte de sus padres, los ataques de los Sin Rostro y la radicalización de la gobernadora de Ellora.

Pavi y Nisha se han ido alejando en el último tramo de la temporada, con sus más y sus menos. Porque mientras Pavi luchaba por descubrir la verdad sobre sus padres y encontrarlos, Nisha quería pasar página y centrarse en su nueva vida juntas. Aunque los últimos capítulos nos han dejado una desgarradora verdad: los padres de ambas quisieron abandonar a Nisha.

Como ambas ven en una visión, sus padres quisieron dejar atrás a Nisha, contactando con Karthik para que se la llevase, por miedo a que destruyera a su familia. Completamente aterrorizada por la situación, Nisha utiliza sus poderes y causa un desprendimiento que aplasta a sus padres, y que además hace que Pavi pierda su pierna.

Esta revelación enfrenta a las dos hermanas y causa una brecha que será difícil de sanar. Pero también ayuda a que Pavi supere sus miedos, lo que estaba bloqueando su chackra raíz. Al aceptar que ella es el Avatar, consigue desbloquear este primer chackra y entrar en contacto con sus anteriores encarnaciones: ve a Kyoshi, Roku, Aang, y Korra, que parece mostrarle el camino.

Un paso decisivo para desbloquear su poder, y que le permite controlar la energía espiritual desbocada que casi destruye Ellora. Al abrazar su identidad como Avatar, Pavi decide dejar de esconderse y aceptar su destino, con lo que se pone en marcha una nueva misión: debe viajar a los otros refugios para desbloquear el resto de chakras.

La siguiente parada son las Islas Flotantes, como descubre en su visión, y por suerte Jae decide acompañarla en su misión. Así, ambos dejan Ellora atrás y empieza la aventura de verdad... Como ya nos venían avisando las primeras imágenes promocionales de 'Avatar: Los siete refugios'. Ahora toca visitar los siete refugios, como ya nos adelantaba el título de esta nueva serie, mientras desbloquea sus poderes como Avatar y descubrimos más sobre el cataclismo y lo que ocurrió hace tantos años.

Por su parte, Nisha se queda en Ellora bajo la custodia de Karthik, y queda por ver si ella también será capaz de desbloquear sus propios chackras y lidiar con sus miedos.Y, si poco a poco, también podrá conectar con sus vidas pasadas como Pavi, o si se ha perdido el ciclo del Avatar para siempre.

Aunque por ahora 'Los siete refugios' se ha despedido con un último capítulo lleno de esperanza. En medio del miedo, siempre puede surgir una nueva luz llena de valentía.

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