David Broncano le hizo a Santiago Abascal sus preguntas clásicas, pero 'La Revuelta' decidió cortarlas: "Entre mi mujer y yo te podríamos pagar un programa"

Si David Broncano y compañía pensaban que habían tocado techo con la entrevista a Pedro Sánchez, la visita de Santiago Abascal a 'La Revuelta' ha marcado un nuevo récord de audiencia para el programa de RTVE.

Ya sea porque se juntaron los seguidores de VOX con los espectadores habituales que esperaban que Broncano estuviese un tanto afilado a la hora de entrevistar al político. Pero lo único afilado fue la tijera al recortar al público habitual del programa y, de paso, las preguntas clásicas de 'La Revuelta'.

¿Y tú...?

Al final de las entrevistas, Broncano suele enfrentar a sus invitados con dos preguntas que no suelen admitir un no por respuesta: cuánto dinero tienen en la cuenta bancaría, y cuántas relaciones sexuales han tenido en el último mes.

La visita de Abascal se despidió de manera un tanto incómoda (y con una curiosa amenaza velada que aludía a la posible cancelación de 'La Revuelta'), y a muchos espectadores les chocó la ausencia de las preguntas clásicas. Pero ojo, que sí que Broncano llegó a hacérselas a Abascal, solo que no se llegaron a emitir en la noche del 9 de noviembre por falta de tiempo.

"Es público, está declarado en el Congreso. Mi patrimonio se declara cada cuatro años. Lo he mirado antes de venir porque sabía que lo preguntabas", dijo Abascal sobre sus cuentas. "Tengo 21.000 euros en gananciales, eso es lo que tengo y mi ahorro es el pago de una hipoteca. Entre mi mujer y yo creo que te podríamos pagar un programa."

Ahora, sobre el tema del sexo ya no quiso ser tan abierto y le pidió a Broncano que "cortase el rollo ese" y no preguntase más porque sus hijos y otros familiares estarían viendo el programa. "Para mí forma parte de mi intimidad y las cosas íntimas yo no las hablo en público". Entrando al humor, pero lo justo.

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