El anime del Harry Potter mazado tendrá su propio live action. Para el director de 'Mashle', el mayor reto estaba claro: "¿Cuánto te lleva hacer One Piece?"

El anime de 'Mashle' va camino de estrenar su tercera temporada, y esta próxima tanda de capítulos también será la última. 'Mashle: Muscles and Magic' regresa en enero de 2027 a Crunchyroll con una nueva ronda que pondrá punto y final a la historia... Pero si todavía no estamos listos del todo para decir adiós a Mash, el anime tiene en marcha su propia película de acción real.

Hay que llamarle sí o sí

Últimamente parece que si vas a hacer un live action de anime, quien no te puede faltar en el reparto es Mackenyu. Quizás le conocemos mejor por ser Roronoa Zoro en 'One Piece', pero el actor japonés también fue Seiya en el fallido intento de 'Los caballeros del Zodiaco', Okuyasu en 'Jojo's Bizarre Adventure', Scar en 'Fullmetal Alchemist' y Arata Wataya en la trilogía de 'Chihayafuru', entre otros tantos.

Ahora a la lista se suma un nuevo papel: Mash Burnedead en la película de acción real de 'Mashe'. Yuichi Fukuda, director de los live action de 'Wotakoi' y 'Gintama', está al frente del proyecto, y en cuanto le dieron luz verde a la adaptación del manga de fantasía apenas tardó cinco segundos en llamar a Mackenyu para ofrecerle el papel de Mash.

"¿Cuánto te lleva rodar 'One Piece'?", recuerda haber preguntado Fukuda. Su mayor preocupación a la hora de adaptar el manga de Hajime Komoto era fichar al protagonista perfecto, y Mackenyu era su principal opción... Así que cuadrar los calendarios de rodaje para que no interfiriera con su trabajo como Zoro era una de las principales prioridades.

Al final, los astros se han alineado, porque hacer el live action de 'Mashle' ha llevado su tiempo. La película se estrenará en primavera 2027, pero Mackenyu se ha pasado tres añazos trabajando en su físico para lograr la musculatura de Mash, quien no puede utilizar magia en un mundo en el que todos son magos, así que compensa con una descomunal fuerza física.

"Trabajé en conseguir un físico que fuera lo suficientemente convincente para los fans", afirmó Mackenyu, quien empezó a entrenar desde el mismo día en el que recibió la oferta para 'Mashle'.

Por ahora se ha dejado ver un primer tráiler del live action de 'Mashle', en el que además se está explotando a saco los parecidos con Harry Potter, desde la banda sonora hasta los logos... Esperemos que el live action capte bien esa mezcla de humor y fantasía, aunque por lo menos parece haber acertado de lleno con el fichaje de su protagonista.

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