Ruth de Andrés ('Saber y Ganar'), sobre ganarse la vida con concursos: "Hay quien tiene que dejar su trabajo para poder seguir concursando porque se le acaban las vacaciones"

A poco que seas un habitual de los concursos de televisión, el nombre de Ruth de Andrés no te resultará ajeno. Se dio a conocer a nivel nacional hace ya nueve años tras participar en 'Saber y ganar', donde permaneció 91 programas consecutivos y logró un premio de 50.000 euros. Tiempo después, RTVE decidió recuperarla como la Gobernanta de 'El cazador', formato en el que se mantuvo hasta su cancelación hace unos meses. Por eso, puede decirse que ha hecho de este tipo de espacios su profesión.

"No deja de ser una forma de ganarte la vida", comenta en una entrevista, recordando que llegó a 'El cazador' estando en paro: "No tener trabajo a veces te facilita participar en un concurso. Por ejemplo, la gente que consigue estar muchos programas en 'Saber y ganar' tiene que dejar su empleo porque se le acaban las vacaciones para seguir concursando", agrega. Quizá por ello el final de la producción del formato de RTVE no solo afectó a su estabilidad económica, sino también a su propia rutina.

"'El cazador' me daba la vida de alguna manera. Aunque yo todos los días sigo leyendo y estudiando porque es un vicio mío, con 'El cazador' estaba más obligada todavía a hacerlo. Mi preparación para el programa la alternaba con mis dos nietos pequeños. A ellos siempre les trasladaba la alegría que me daba, les enseñaba cosas y ellos me preguntaban. Estos formatos también sirven para despertar la curiosidad de los niños. Era una dinámica que me venía muy bien. Ahora estoy más apagada".

¿Próxima concursante de 'Pasapalabra'?

Es por ello que está deseosa de volver a participar en algún concurso. ¿Quizá 'Pasapalabra'? "Alguien contactó conmigo porque están buscando chicas, así que aquí estoy esperando. Nunca se sabe, pero como ya sé que los tiempos para estas cosas son largos y pueden pasar hasta tres años, me lo tomo con filosofía". ¿Y 'Rueda la letra', en Telecinco? "Pues no me lo había planteado, pero... ¿por qué no? Al fin y al cabo, es básicamente lo mismo. Es el mismo formato y la misma idea, así que ¿por qué no?".

También cabe la posibilidad de que RTVE, u otra cadena, decida recuperar algún día 'El cazador'. Al fin y al cabo, en La 2 siguen emitiéndose repeticiones del programa: "Va a haber preguntas que se van a quedar obsoletas. A mí me encantaría volver porque lo echo de menos", comentó, mostrando su pesar por el destino del espacio.

Vía | El Confidencial

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