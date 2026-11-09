"No pude hacerlo". Hace 47 años, Robert De Niro rechazó una de las mejores películas de la historia del cine

Títulos como 'El Cazador', 'Toro Salvaje', 'Los Intocables' o 'Uno de los nuestros' brillan dentro de la extraordinaria carrera de Robert De Niro, pero obviamente también tuvo que dejar pasar de largo otras obras que pasaron igualmente a la historia del cine.

Un buen ejemplo lo tenemos en el hecho de que Francis Ford Coppola le ofreció liderar 'Apocalypse Now', considerada como una de las mejores películas bélicas de la historia del cine. El papel que estuvo a punto de caer en manos de Robert De Niro fue el del Capitán Benjamin L. Willard, que finalmente fue interpretado por Martin Sheen.

"Nunca se sabe"

Coppola y De Niro ya habían trabajado juntos antes en la monumental 'El Padrino, parte 2', no existiendo ningún tipo de enemistad entre ambos que llevase a que el actor no quisiera tener nada que ver con 'Apocalypse Now'. El problema es que ya había dado su palabra a Martin Scorsese para hacer otra película igualmente extraordinaria:

Estaba con Michael Philips, Randy Julia Philips y Marty en el Hotel Sherry Netherland. Estábamos cenando allí una noche. Francis llamó. Si mal no recuerdo, y podría estar equivocado, le dije: 'Francis, estoy a punto de hacer Taxi Driver con Marty. No puedo'. Quería a Al Pacino, pero no pudo conseguirlo. Eso fue todo, no pude hacerlo.

Sí es verdad que De Niro reconoce "no estaba inclinado a hacerla, pero si hubiera estado en una situación en la que... ah, nunca se sabe", en relación al hecho de que durante mucho tiempo se creía que había dejado pasar 'Apocalypse Now' porque no tenía ningún interés en irse a rodar a Filipinas. Curiosamente, ese fue el motivo que esgrimió otra leyenda del cine como Clint Eastwood para tampoco querer hacerla.

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