"Se acabó, no habrá más Star Wars": Adam Driver entierra para siempre la esperada película de Ben Solo tras el portazo de Disney

No importa cuántas puertas se cierren, cuántas veces se hable sobre la cancelación de un proyecto o cómo de evidente sea que un gran estudio ha decidido pasar página: el fandom siempre encontrará un rayito de esperanza en medio de la oscuridad para creer que su proyecto deseado terminará viendo la luz en algún momento. Pues bien, Adam Driver acaba de erradicar cualquier atisbo de optimismo que pudiese quedar entre los parroquianos de 'Star Wars'.

Ni caza ni cazo

Durante una entrevista en The Rich Eisen Show, el actor ha dejado muerta y enterrada 'The Hunt for Ben Solo', la película cancelada por Disney que preparaba junto a Steven Soderbergh y basada en el villano antihéroe titular al que dio vida en la última trilogía de la saga galáctica estrenada hasta la fecha. Sus palabras han sido tajantes y parecen poner el punto y final a esta historia de defunciones y atisbos de resurrección.

Sí, se ha acabó... no habrá más 'Star Wars'. Intentamos hacer una más, pero dijeron, "No, está muerto".

Hace cosa de nueve meses conocimos que la factoría Disney había cancelado fulminantemente esta nueva secuela/spin off centrada en Kylo Ren después de dos años y medio de trabajo por parte de su equipo creativo, convirtiéndose, según Kathleen Kennedy y el propio Soderbergh, en el primer proyecto con un guion finalizado y aprobado por Lucasfilm en ser rechazado por la Casa del Ratón en la historia del estudio.

Por aquél entonces, Driver expresó del siguiente modo su decepción:

Siempre me interesó hacer otra película de 'Star Wars'. Presentamos el guion a Lucasfilm. Les encantó la idea. Entendieron perfectamente nuestro enfoque y por qué lo hacíamos. Se lo llevamos a Bob Iger y a Alan Bergman, y dijeron que no. No se imaginaban cómo Ben Solo podía estar vivo. Y ahí se acabó todo.

Trabajamos en ello durante unos años, de verdad y con mucho empeño. Conseguimos elaborar un guion que era muy bueno con Scott Burns, Rebecca Blunt, Soderbergh y yo. Todos trabajamos en él… Fue increíble. Fue genial, de verdad. Pero ya sabes, yo no soy quien decide.

Como ha quedado claro a posteriori, los planes de la factoría Disney con el universo 'Star Wars' en la gran pantalla estaban en las antípodas de 'The Hunt for Ben Solo'. El próximo largometraje de la franquicia en ver la luz será 'Starfighter', dirigido por Shawn Levy y Ryan Gosling, que se estrenará el 28 de mayo del próximo 2027; después llegará una nueva trilogía escrita por Simon Kinberg que volverá a explorar por enésima vez el legado de los Skywalker.

En Espinof | "Es lo que hay, te rindes": George Lucas se resigna ante el 'Star Wars' de Disney y afirma que ha pasado página de manera definitiva

En Espinof | Star Wars: los nueve mejores duelos de sables láser de toda la saga, ordenados de peor a mejor







