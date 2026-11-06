Kiefer Sutherland: "Después de '24', pensé que tendría un montón de oportunidades mirándome a la cara. La verdad es que, si no las creas, no existen"

Pocos actores pueden tener en su honor el haber protagonizado una serie que no solo se volvió un fenómeno cultural sino que, además, cambió para siempre un modelo de hacer televisión. Y salir de un exitazo como fue '24' y encontrar el próximo gran papel es harto complicado. Y si no, que se lo pregunten a Kiefer Sutherland.

Un cuarto de siglo después del inicio de una de las mejores series de acción de la historia (y directamente la mejor del siglo XXI) el actor que diera vida durante 9 temporadas (las 8 de la serie original y 'Live another day') reconoce que cuando terminó la serie pensaba que le lloverían las ofertas. No fue así.

Lucha contra el paro

Así lo comentaría Sutherland en una entrevista a The Independent:

«Después de '24', pensé que, naturalmente, tendría un montón de oportunidades mirándome a la cara. Pero la verdad es que, si no creas esas oportunidades, simplemente no existen. Como alguien al que le gusta trabajar, ha habido épocas en las que no he trabajado por un tiempo porque no hice mucha de la planificación requerida.»

A decir verdad, tampoco es que se pueda quejar demasiado el británico. Tras quitarse la piel de Jack Bauer, el actor protagonizó 'Melancolía' de Lars Von Trier y en televisión destacan 'Touch', 'Sucesor designado' y la reciente 'Rabbit Hole'. Si bien no se puede hablar de nada de la envergadura de '24' (quizás la más popular de esas fue el drama político), trabajo no ha faltado. Otra cosa es que se haya visto pillando la primera oferta sobre la mesa.

Por otro lado, Sutherland se muestra bastante consciente de cómo ha cambiado en todo este tiempo el panorama televisivo. Y cómo el panorama del streaming, con temporadas cortas y a saber cuándo ves la siguiente, ha roto ese compromiso que solía haber entre público y serie:

«Es muy difícil para el público el aferrarse a una serie que solo hace ocho episodios porque justo en el momento en el que realmente te implicas, termina. Entonces tienes que esperar todo un año para escribir ocho más y hacerlo de nuevo. Y eso en el contexto de [cómo era antes la televisión] no es ni una puta temporada completa. 24 hacía 24 episodios al año y eso a una serie moderna le lleva hacerlo tres años. Y es la diferencia entre tener una relación seria o un affair.

«Creo que la gente está perdiendo la relación que tenían con 'Urgencias', '24' o 'Policías de Nueva York'», continúa Sutherland poniéndose algo nostálgico sobre ese momento ritual de esperar a un nuevo episodio y ponerse ante el televisor. Algo que compara con los fans de los deportes cuando llega el momento de ver el partido de turno.

«Y la gente lo quiere gratis, además», concluye: «Es realmente irónico que ellos hayan reinventado la televisión pero han conseguido que pague por lo que solías tener gratis.»

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