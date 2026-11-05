'Star Trek': Durante 44 años, un dispositivo que no es ni un láser ni un comunicador ha aparecido en casi todas las series y películas

El puente de mando de una nave de 'Star Trek' está repleto de tecnología diseñada para transmitir que estamos ante el centro neurálgico de una sofisticada nave espacial. Allí encontramos el sistema central de control y operación, conocido como LCARS, desde el que los oficiales gestionan la navegación, los escudos, las armas y los sensores, además de una enorme pantalla frontal que muestra datos estelares y de la propia nave en tiempo real.

Sin embargo, entre todos esos elementos hay uno que lleva décadas despertando una pregunta que parece no tener respuesta: ¿para qué sirven esos tubos rojos que parpadean constantemente?

Los tubos rojos de Star Trek

Los conocidos como tubos parpadeantes tienen un origen bastante más sencillo de lo que cabe imaginar. Fueron diseñados por la compañía Modern Props para la serie de acción real 'El increíble Hulk' ('The Incredible Hulk'), estrenada en 1977 y, con el tiempo, acabaron convirtiéndose en un accesorio muy solicitado por las producciones audiovisuales.

Llegaron al universo de 'Star Trek' apenas cinco años después, con el estreno de 'La ira de Khan' y su apariencia, que transmite una sensación de tecnología avanzada debió de convencer a los responsables de la saga, porque desde entonces han seguido apareciendo en distintas entregas.

De hecho, estos elementos han sobrevivido durante décadas y no se limitan a salir solo en las películas. También pueden encontrarse en series como 'La nueva generación', 'Star Trek: Voyager' y 'Star Trek: Enterprise', además de haber llegado incluso a la animada 'Lower Decks'. Su presencia se ha convertido en una especie de tradición visual dentro de la franquicia, aunque eso no significa que alguien haya aclarado alguna vez qué hacen exactamente.

¿Para qué sirven estos tubitos? En realidad, nadie lo sabe. Con el paso del tiempo, su aparente falta de utilidad se ha convertido en una broma recurrente entre los seguidores de la ciencia ficción. Su aspecto de dispositivo imprescindible contrasta con el misterio que los rodea: están ahí, iluminándose en las consolas de las naves, pero no parece que se utilicen para nada.

Para quienes quieran seguir la pista a este curioso accesorio, el usuario de YouTube Major Grin ha recopilado varios vídeos en los que muestra sus apariciones, especialmente dentro de la saga 'Star Trek'. La recopilación repasa su trayectoria desde que llegaron a la franquicia y pone de manifiesto que su función sigue siendo un misterio. Ni siquiera Kirk, el personaje interpretado por William Shatner, parecía dispuesto a quedarse con la duda: desde la primera aparición de estas luces ya se planteaba la cuestión de para qué servían. Y décadas después, seguimos sin una respuesta.

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