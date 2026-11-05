Joseph Zada, actor de 'Los Juegos del Hambre', sobre su noche de fiesta por Gijón: "La música era tan buena que todos bailaban y nadie estaba con el teléfono"

Acabamos de entrar en noviembre, un mes con varios estrenos cinematográficos importantes. Entre ellos queremos destacar 'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha'. No solo por ser la nueva entrega de una de las sagas de acción, aventuras y ciencia ficción más queridas de los últimos 20 años, sino también porque la película se rodó en España, concretamente en Somiedo, en Asturias, un lugar que dejó impresionados a los dos protagonistas del blockbuster, Joseph Zada y Mckenna Grace.

"Me sentía afortunado cada día, aunque parezca ridículo, porque normalmente, en todas estas grandes producciones, suele haber pantallas verdes o azules. Pero aquí, cada día que podíamos salir y contemplar todo esto, como actor, me facilitaba mucho el trabajo. Era un lugar precioso", elogió Joseph Zada, que dará vida al joven Haymitch Abernathy en la nueva adaptación cinematográfica de la saga literaria escrita por Suzanne Collins durante su visita a 'La Revuelta' de David Broncano este miércoles. Pero no solo los paisajes les sorprendieron. Mckenna Grace confesó que, ya en Madrid, quedó impresionada por su arquitectura: "Ojalá tuviéramos esto en Los Ángeles o en Texas".

El actor también probó el cachopo en Asturias

La producción, dirigida una vez más por Francis Lawrence, pasó al menos dos meses rodando en España, lo que permitió a sus protagonistas conocer de cerca el territorio, incluida su gastronomía. Y es que, durante su estancia en Asturias, Joseph Zada no pudo resistirse a probar un cachopo, aunque la contundencia del plato lo dejó sin palabras: "Lleva un cerdo entero ahí dentro. Era demasiado", bromeó ante su compañera de reparto, que, aunque no llegó a probarlo, sí fue testigo de la escena y coincidió con él. Y, por supuesto, también tuvieron tiempo para divertirse. Joseph Zada explicó que una noche salieron por Gijón y quedó sorprendido por lo bien que bailaban los españoles: "Sonaba la música y todo el mundo bailaba. Nadie estaba mirando el teléfono", contó.

La entrevista es mucho más completa que estos titulares y, la verdad, los actores se sintieron bastante cómodos con David Broncano dejando el que es, sin duda, uno de los mejores programas de la temporada de 'La Revuelta'. Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha llegará a cines este próximo 20 de noviembre y, de acuerdo a sus protagonistas, será una película bastante épica en la que no será necesario haber visto todas las entregas anteriores para entenderla y disfrutarla. Solo nos queda esperar unos días para poder emitir nuestro propio veredicto.

Vía | RTVE

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