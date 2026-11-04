Solo Guy Ritchie podía arrastrar a Jason Statham hasta Netflix: la pareja ya prepara una nueva macarrada de acción para la plataforma de streaming

No hay nada como un viejo amigo para sacarte de tu zona de confort y obligarte a adentrarte en territorios que, hasta la fecha, permanecían inexplorados. En esta ocasión, los protagonistas del bromance en cuestión que va a marcar una primera vez para uno de ellos no son otros que Guy Ritchie y Jason Statham, que van a volver a reunirse tras su última colaboración estrenada hasta la fecha en la divertidísima 'Operación Fortune: El gran engaño' de 2023.

Vuelven los bros de la acción made in UK

La producción que hará que sus caminos se crucen por séptima vez desde su primer trabajo en 'Lock & Stock', estrenado en un ya lejano 1998, se titula 'Dogfight', y es un largometraje descrito como un "una estilizada película de acción y venganza" ambientada en el submundo criminal londinense. No necesitamos nada más, ni tan siquiera detalles sobre su argumento —que están guardados bajo llave— para saber que nos encontramos ante un proyecto 100 % marca de la casa.

Hasta aquí, nada nuevo: Ritchie y Statham volverán a aliarse para pegar tiros, partir unas cuantas caras y derrochar chulería en los bajos fondos británicos. ¿A qué venía entonces el inicio de este texto? Pues, básicamente, a que 'Dogfight' marcará el primer crédito del actor en una cinta para Netflix —y, si no nos fallan los cálculos, en una producción destinada originalmente a una plataforma de streaming—.

Guy Ritchie, una vez más, hará las veces de hombre orquesta dirigiendo, escribiendo y produciendo junto a la compañía Black Bear Pictures —responsable de sus recientes 'En la zona gris' y 'Wife and Dog', cuyo estreno está previsto para el próximo 2027, al igual que su adaptación de 'Viva La Madness' que, curiosamente, también contará con Jason Statham encabezando el reparto junto a Vinnie Jones y Jason Isaacs.

Por el momento, las alianzas entre realizador e intérprete continúan traduciéndose en éxitos, al menos en lo que respecta a lo estrictamente cinematográfico. 'Snatch', la injustamente denostada 'Revólver' y el fantástico remake de 'Despierta la furia' están ahí para demostrarlo y, de paso, para tener confianza plena en una 'Dogfight' que, por el momento, no cuenta con una fecha de estreno. Su rodaje, eso sí, está previsto que arranque a principios del año que viene en el Reino Unido.

Vía | Variety

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