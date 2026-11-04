La nueva 'Sentido y sensibilidad' actualiza la novela de Jane Austen a la era actual: "Queríamos eliminar ese paternalismo tan desagradable"

Adaptar una novela escrita hace más de dos siglos implica enfrentarse a algunas ideas y convenciones sociales que hoy se perciben de forma muy diferente. En la nueva versión de 'Sentido y sensibilidad', la guionista Diana Reid ha querido conservar la esencia de la obra de Jane Austen, pero revisando ciertos aspectos de sus personajes y relaciones para acercarlos a la sensibilidad contemporánea.

Actualizando el romance

Uno de los cambios más importantes tiene que ver con el coronel Brandon y Marianne. En la novela original, él tiene 35 años y ella apenas 16, una diferencia que Reid considera complicada de trasladar a la pantalla sin que genere rechazo entre el público actual.

"Hay ciertos aspectos de la trama original que resultan difíciles de conciliar con la moral moderna. El principal es que el coronel Brandon, en el libro, tiene 35 años y Marianne 16, y él tiene una hija de la misma edad. Como lectora moderna, me parece un obstáculo difícil de superar a la hora de conectar con ese romance, porque él es una figura paternal muy evidente. Así que hicimos algunos cambios en su historia para intentar conservar lo esencial: que es más experimentado que Marianne y ha visto más mundo, pero eliminando esa cualidad paternalista tan desagradable".

La intención no era convertir a Brandon en alguien completamente distinto, sino mantener las características que hacen que Marianne pueda encontrar en él una pareja adecuada. Reid quería que la relación conservara su esencia dentro de la historia, pero que resultara más natural para los espectadores de hoy. Una actualización que responde a la necesidad de adaptar una novela clásica sin reproducir automáticamente todas las convenciones sociales de la época en la que fue escrita.

Otro personaje que ha llamado especialmente la atención de la guionista al releer la novela es Willoughby, el hombre que conquista a Marianne para después desaparecer de su vida. Reid considera que su comportamiento sigue siendo sorprendentemente reconocible, aunque ahora tengamos otras palabras para describirlo.

"Algo que nos impactó tanto a mí como al productor fue el personaje de Willoughby y la relación que tiene con Marianne. Es realmente extraordinario, al releer el libro, lo actual que resulta, y lo seguimos con bastante fidelidad, paso a paso. Es interesante porque ahora tenemos un vocabulario totalmente diferente para describir esos comportamientos. Pero lo que le hace a Marianne es tan típico... La colma de halagos y luego desaparece sin dejar rastro, y esos comportamientos son idénticos a fenómenos que experimentamos hoy en día. Siento que he tenido esas experiencias, o que algunos amigos míos las han tenido".

La guionista también quiso revisar la interpretación tradicional del recorrido de Marianne, que suele entenderse como una historia en la que la sensibilidad y la impulsividad terminan cediendo ante la razón. Para Reid, esa lectura puede dar la impresión de que la sociedad acaba apagando precisamente las cualidades que hacen especial al personaje.

"Quizás había tres aspectos que sentí que debía modificar. Uno era que existe una interpretación del libro que lo presenta como una historia de la sensibilidad cediendo ante la razón, y Marianne, la hermana apasionada, casi es aplastada por una sociedad tan opresiva y rígida. Al final, uno casi siente que ha perdido parte de su maravillosa impulsividad y pasión. Y en esta versión, me encanta la idea de que tal vez hubiera una manera de hacerlo más simbiótico, de modo que no se tratara de la sensibilidad cediendo, sino más bien de lograr un equilibrio entre ambas".

Ese equilibrio también afecta a la evolución de Elinor, que no debe limitarse a representar el contrapunto racional de su hermana. Reid quería que las dos aprendieran la una de la otra y que sus respectivos caminos sentimentales reflejaran ese intercambio.

"Pensé que era una estructura tan hermosa y elegante, si se pudiera establecer esta antítesis entre la razón y la sensibilidad, y luego hacer que se combinen al final, o que se sinteticen. Ese fue otro cambio: Elinor también aprendió de Marianne, y luego ambas alcanzaron la mayoría de edad al mismo tiempo".

De esta manera, la nueva 'Sentido y sensibilidad' conserva los conflictos y los personajes de Jane Austen, pero revisa algunas de sus relaciones para que sigan resultando cercanas a quienes se acercan a la historia más de dos siglos después. Porque la esencia sigue siendo tremendamente actual.

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