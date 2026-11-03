Para mantenerse en forma, Dwayne Johnson toma 6 comidas al día: "Soy un auténtico animal de costumbres. Como lo mismo durante días, semanas y meses"

Desde que irrumpiera en Hollywood a comienzos de siglo, Dwayne Johnson se ha erigido como una de las mayores estrellas de la industria. Su físico lo ha convertido en un habitual de los grandes papeles de acción, aunque mantenerlo exige una disciplina férrea. A sus 54 años, el actor sigue una rutina tan metódica como inflexible, con seis comidas diarias basadas en una premisa sencilla: la monotonía. "Soy un auténtico animal de costumbres", resume el actor sobre unos hábitos que lleva al extremo.

"Normalmente como lo mismo todos los días durante semanas e incluso meses. Todo es muy constante. Muy aburrido también. Pero exige una disciplina enorme", explica el protagonista de Black Adam en una entrevista con Men's Health. "Es algo que heredé de mi padre, que era un fanático del gimnasio de los de verdad. Me enseñó desde muy pequeño a no comer para satisfacer el paladar, sino para alimentar el cuerpo. Me inculcó esa idea cuando tenía cinco años. Probablemente por eso necesite terapia".

La dieta de hasta 8.000 calorías que siguió durante años

Su dieta actual no se conoce al detalle, pero en el pasado llegó a consumir entre 6.000 y 8.000 calorías al día. Durante años siguió un régimen muy bestia en el que el bacalao era el gran protagonista, con más de 1,4 kilos diarios acompañados de abundantes raciones de arroz blanco, boniato, avena y claras de huevo. Con el tiempo, el exluchador fue sustituyendo ese pescado por otras fuentes de proteína, como pollo, salmón o carne de bisonte, aunque sin renunciar a una alimentación estricta basada en carbohidratos, verduras al vapor y una férrea disciplina para mantener su imponente físico.

Eso no quiere decir que siempre se ciña a su rutina. Una vez a la semana, "The Rock" rompe la monotonía con virales y monumentales banquetes conocidos como cheat meal (o comida trampa) que demuestran que hasta la rutina más estricta necesita una válvula de escape. No obstante, y volviendo al principio del tema, hay que decir que en Hollywood no estaban convencidos de que Dwayne Johnson triunfara siendo solo músculos: "Me decían: 'No puedes llamarte The Rock, no hables de lucha libre, adelgaza, sé como Will Smith o George Clooney'. Lo intenté unos años hasta que dije: 'A la mierda con esto. No soy ellos. No me pongas en una caja, voy a ser yo mismo'", contó.

Y, a tenor del éxito de su carrera, al menos en términos comerciales, parece que no se equivocó. Durante años, Dwayne Johnson ha figurado entre los actores mejor pagados de Hollywood, impulsado en gran medida por su enorme conexión con el público. Esta Navidad tendrá una nueva oportunidad de demostrar su tirón en taquilla con el estreno de 'Jumanji: Mundo abierto', prevista para este próximo 25 de diciembre.

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