Olga María Ramos, artista asesora en 'La bola negra': "Penélope Cruz eligió a mi madre como inspiración. Trabajar con ella es maravilloso"

Está claro que no se necesita una cantidad ingente de minutos en pantalla para generar un gran impacto en un largometraje. El caso de Penélope Cruz y 'La bola negra' lo ilustra a la perfección, y es que su breve —pero intenso— papel como la cupletista Nené Romero le ha servido para enamorar a medio mundo y, de paso, para convertir el filme de Javier Calvo y Javier Ambrossi en uno de los grandes favoritos de cara a la temporada de premios.

Pero hoy no estamos aquí para elogiar una vez más el desempeño de la que, sin duda, es nuestra actriz más internacional, sino para reivindicar la figura de la mujer que inspiró su trabajo en la película que nos ocupa y, de paso, la de su hija: una Olga María Ramos que ha explicado en una entrevista con la revista Semana cómo su madre, Olga Ramos, fue clave para perfilar a Nené y elevar el trabajo de Cruz.

De Olga Ramos a Nené Romero

Ramos, de 78 años, sirvió como asesora en la producción de 'La bola negra' dando a los Javis una suerte de clase magistral sobre el cuplé que terminó con Penélope Cruz devorando tanto su trabajo, como el de su progenitora, para preparar su rol.

Me llamaron porque querían hablar conmigo y grabar todo lo que pudiera contarles sobre el cuplé. Necesitaban documentarse para dos canciones que iba a interpretar Penélope Cruz.

[Penélope Cruz] estuvo viendo vídeos de distintas cupletistas y eligió a Olga Ramos. Lo ha contado públicamente. Cuando nos conocimos, me dijo: "Me he pasado todo el verano viéndote a ti y a tu madre". Imagínate lo que sentí.

Además, Olga María describió la fantástica experiencia de trabajar mano a mano con la estrella.

[Fue] maravilloso. Es una estrella internacional que ha tenido la humildad de aprender y el talento de crear. Porque ella no se ha limitado a imitar, ha conseguido hacer suyos los cuplés. Mi trabajo consistió en aportar información, explicar matices y ayudar con determinadas expresiones. Los Javis estuvieron aquí, en casa, grabando y preguntándome de todo. Son encantadores, muy sencillos y cercanos. ¡Hasta acabamos comiendo croquetas juntos!

Pero si la dinámica con Cruz fue positiva fuera de la pantalla, el rodaje, donde también participó frente a las cámaras, no quedó atrás.

Fue una locura. Estábamos en un teatro lleno de figurantes vestidos de soldados. Habíamos ensayado cinco veces con su doble, pero nadie sabía cuándo iba a aparecer Penélope de verdad. Cuando salió, aquello fue una revolución. Yo estaba al fondo y tuve que abrirme paso para llegar hasta ella. ¡Los soldados se la comían! Y yo, dándole abanicazos como una loca, hasta que se me rompió el abanico.

Está claro que, en una producción de este calibre, cada detalle cuenta, y la mano de Olga María Ramos ha contribuido a convertir 'La bola negra' en uno de los mayores fenómenos del curso cinematográfico. Por lo pronto, en nuestras tierras, continúa arrasando en taquilla, superando ya a 'Ocho apellidos catalanes' como la tercera cinta más taquillera de la historia de España.

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