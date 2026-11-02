Esta serie española es mi 'The Office'. Netflix ha dejado pasar una de las mejores comedias de la década y aún sigo de luto por ella

Hay unas cuantas cancelaciones de Netflix que no voy a perdonar en la vida. 'GLOW' y 'Anne with an E' me siguen doliendo, pase el tiempo que pase, y a la lista se ha sumado una fantástica comedia española de los hermanos Caballero que creo que tenía potencial de sobra para ser nuestra 'The Office' patria para dejarnos un legado al nivel de 'Aquí no hay quien viva'.

La muerte es lo único seguro en la vida

Como una gran parte del público, no me subí a 'Muertos S.L.' hasta que la comedia llegó a Netflix tras dejar atrás Movistar Plus. Pero una vez entré, lo hice de cabeza, sin frenos y pasándomelo pipa con cada capítulo.

Una comedia cargadísima de humor negro, ácido y sardónico ambientada en una funeraria que tiene que salir al paso tras la muerte de su propietario, con su viuda como nueva presidenta y un encargado tremendamente rata tratando de heredarse la empresa.

'Muertos S.L.' es, sencillamente, única. Divertidísima, con ese punto justo entre vergüenza ajena y salvajadas de humor negro, pero también sorprendentemente optimista e incluso reconfortante.

Carlos Areces se luce de sobra como Dámaso Carrillo, demostrando que tiene unas dotes de actor principal y una vis cómica (y patética) inigualable, pero todo el reparto de 'Muertos S.L.' es sensacional y pronto se convierten en una extraña familia a la que no puedes dejar de visitar, a pesar de que pasar tiempo con ellos te da algo de reflujo.

Uno de los grandes aciertos de la serie es que juega a pequeña escala, centrándonos en una empresa y los secundarios justos, y que a la vez sabe manejar de miedo el reparto coral. Desde Chemi (Diego Martín), al que quieres abrazar y estrangular a partes iguales) hasta Morales (Roque Ruíz), el becario que llega de nuevas a la funeraria y empieza a descubrir en primera persona el esperpento en el que se está metiendo.

Obviamente, personajes como Dámaso, Chemi, Manuela o Nieves ganan más protagonismo, pero 'Muertos S.L.' sabe darle sus rarezas, sus fantasías y anhelos a todos los personajes. Hilando de maravilla gags recurrentes de la primera temporada, e incluso emocionando cuando se pesca uno de estos detalles capítulos después (la ilusión que me hace cada vez que sale el perrito Cenizas no tiene nombre).

Una sitcom laboral que recuerda a lo mejor de 'The Office' o 'Parks and Recreation', y que si se le hubiera dado tiempo a crecer más podría haberse convertido en un clásico inigualable de la televisión española. Por desgracia, Netflix les gustan mucho los tijeretazos y tras cuatro fantásticas temporadas decidió que era hora de matar 'Muertos S.L'.

Aún así, y pese a su final abrupto, por lo menos se queda decir que todo se queda bien atado en la Funeraria Torregrosa. Aunque si nos tenemos que llevar algún remordimiento a la tumba, es que 'Muertos S.L.' se nos fue demasiado pronto.

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