La escena eliminada de 'Sentido y sensibilidad' que habría cerrado la historia con otro final: "Me encantaría ver las imágenes"

La nueva adaptación de 'Sentido y sensibilidad' ha encontrado una forma diferente de despedirse de sus personajes. La película dirigida por Georgia Oakley y escrita por Diana Reid no termina con una boda ni con un epílogo que muestre el destino de todas las parejas, pero estuvo muy cerca de hacerlo. Así lo ha revelado la guionista, contando que rodaron una escena adicional que transcurría varios meses después del desenlace y reunía a Elinor, Edward, Marianne y el coronel Brandon en un día muy especial.

La escena eliminada sobre el futuro de las hermanas Dashwood

Uno de los cambios más llamativos de esta nueva versión respecto a la novela de Jane Austen es que no termina mostrando las dos bodas. En el libro, Elinor y Edward se casan primero y, unos años después, Marianne acaba contrayendo matrimonio con el coronel Brandon. Diana Reid quería encontrar una manera distinta de cerrar la historia y, sobre todo, reflejar cómo las dos hermanas se habían influido mutuamente. Así lo contaba en Variety:

"Se me ocurrió una idea que me gustó estructuralmente: podíamos mostrar cómo Marianne y Elinor se habían influenciado mutuamente, porque Marianne era la típica romántica, la que anhelaba una vida amorosa intensa, y Elinor siempre fue la más tranquila. Al final, Elinor consigue el típico final de comedia romántica, la búsqueda del amor de su vida, y lo que Marianne consigue es algo igualmente intenso, pero mucho más pausado y tranquilo. Me encantó la idea de que la estructura de la película imitara ese intercambio".

Para desarrollar esa idea, el equipo llegó a rodar una secuencia que funcionaba como epílogo. La acción avanzaba varios meses y mostraba a Elinor y Edward ya casados, mientras Marianne y Brandon se preparaban para celebrar su propia boda.

"De hecho, grabamos una escena adicional, que era como un epílogo. Pasaban meses en el futuro, Elinor y Edward ya estaban casados, y era la mañana de la boda de Brandon y Marianne. Era en la playa, y eran las dos parejas simplemente pasando el rato. Terminaba con una toma final de las hermanas, como si aún tratara sobre su relación, pero era para mostrarle al público: "Mirad, todos son felices. Están casados, están emparejados".

La escena tenía un significado especial para los que estuvieron en el rodaje. No solo era una oportunidad de reencontrarse con los cuatro personajes en un momento feliz, sino que también permitía cerrar la historia poniendo de nuevo el foco en el vínculo entre Elinor y Marianne. "Fue una de las últimas cosas que grabamos. Fue uno de los días favoritos de todos durante el rodaje. Era un día hermoso y soleado. Me encantaría ver las imágenes. Todos estaban tan felices". Pero a pesar de ese recuerdo tan positivo, la secuencia no llegó al montaje final. Reid explica que, al revisar el material, encontraron otra escena que les parecía suficiente para transmitir que Marianne y Brandon habían encontrado un futuro juntos.

Se trata del momento junto al río en el que Marianne le confiesa su amor al coronel Brandon. Para la guionista, las interpretaciones de los actores hicieron innecesario añadir una secuencia posterior que confirmara explícitamente que acababan casándose.

"Luego vimos esa escena de [Brandon] y Marianne junto al río, donde ella le confiesa su amor, y sus actuaciones fueron simplemente increíbles. Sentimos que el público no necesitaba otra escena porque, por la forma en que se hablaban, se notaba que iban a estar bien, que había una profunda compasión y amor entre ellos, y que Marianne había madurado".

La decisión también encaja con la intención de Reid de ofrecer una adaptación que no se limite a reproducir lo que el público ya conoce de la novela o de la célebre película de 1995 protagonizada por Emma Thompson. La guionista quería que el desenlace reflejara el intercambio emocional entre las hermanas y que sus respectivos romances fueran dos maneras distintas de encontrar la felicidad. Por eso, la película termina después de que Elinor se reúna con Edward, sin mostrar las bodas ni ofrecer una imagen definitiva del futuro de todos.

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