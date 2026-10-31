Meses después de su estreno en cines, llega a streaming una inquietante película de terror sencillamente ideal para Halloween

No es que falten adaptaciones de Stephen King en el cine de terror para tirar por ahí en caso de que ese sea el plan preferido para Halloween. No obstante, la obra del autor de Maine es tan influyente que casi es más sugerente dejarse llevar por obras marcadas por dicha marca. ‘Hokum’ sería un ejemplo estupendo.

Las leyes del hotel

Un cuento oscuro de folk irlandés al que se le meten muchos detallitos heredados de Stephen King que hizo ya las delicias de espectadores del género con unos 25 millones de dólares recaudados en su estreno (cinco veces su presupuesto). Adam Scott protagoniza esta nueva pesadilla del director Damian McCarthy que ya se puede ver en streaming a través de Movistar Plus.

Atascado en la escritura de su próximo libro, y teniendo que esparcir las cenizas de sus padres en el lugar donde se enamoraron, un novelista de terror exitoso se dirige a una posada irlandesa bien apartada. Allí lo que apuntaba a ser unas jornadas de autocompasión y alcoholismo se vuelven un paseo por el auténtico horror.

Un escritor con problemas de bebida que empieza a ver cruzados sus traumas con los propios fantasmas que están infiltrados en paredes y habitaciones abandonadas de un hotel. Ni a posta se puede dejar más clara la influencia de King, pero por fortuna no se queda en lo superficial sino que lo traslada a buen terreno.

Humor bastante seco y negro, irlandés como él solo, adereza una aventura siniestra por un mapa intrincado aunque no excesivamente complicado. McCarthy va introduciendo pequeños toques de folklore local, como es habitual ya en su cine, y crea imágenes bastante potentes así como mecanismos de avance bastante concretos para involucrarnos en el proceso que sigue su protagonista.

Podría funcionar mejor si no incidiese en el trauma de la misma manera que hace una gran mayoría de películas actuales. Pero está diseñada y desarrollada con bastante ingenio además de personalidad propia, haciendo fácil introducirse en la pesadillesca experiencia que la hace un planazo para esta próxima noche de Halloween.

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